Un fonds de pension canadien investit 741 millions de dollars dans l'infrastructure AI en Inde

Le développement rapide des technologies d'intelligence artificielle (AI) à travers le monde incite les grands investisseurs à pénétrer plus activement le marché des infrastructures numériques. CPP Investments, le plus grand fonds de pension du Canada, a annoncé un investissement d'environ 741 millions de dollars (70 milliards de roupies) dans l'opérateur de centres de données indien CtrlS. Cette étape témoigne du rôle croissant de l'Inde dans la course mondiale à l'expansion du cloud et de l'infrastructure AI. C'est ce qu'indique Techcrunch.com dans son article.

Selon les termes de l'accord, CPP Investments acquerra d'abord une participation de 8,2 % dans CtrlS pour 423 millions de dollars. Les 317 millions de dollars restants seront alloués à une coentreprise spécialisée dans la construction de centres de données hyperscale à travers l'Inde. Dans cette nouvelle structure, le fonds canadien détiendra 48 % et CtrlS 52 %.

Le nouveau centre de l'économie numérique

Fondée en 2007 et basée à Hyderabad, CtrlS gère actuellement plus de 15 centres de données dans tout le pays. Ces dernières années, l'entreprise a rapidement étendu ses capacités pour répondre à l'explosion de la demande des fournisseurs de services cloud et du traitement des algorithmes AI. Cet investissement aidera l'entreprise à créer une infrastructure moderne spécifiquement adaptée aux charges de travail AI.

L'Inde est devenue aujourd'hui l'une des destinations les plus attractives pour les géants technologiques mondiaux. Ces derniers mois, des entreprises comme Amazon, Google, Microsoft et OpenAI ont annoncé des projets dans la région. Max Biagosch, représentant de CPP Investments, a souligné que l'Inde, en tant que l'un des marchés numériques à la croissance la plus rapide au monde, occupe une place importante dans la stratégie globale du fonds.

Course mondiale et concurrence

Les investissements dans le secteur des centres de données ne se limitent pas au fonds canadien. L'activité du secteur est également confirmée par les chiffres suivants :

AirTrunk, soutenue par Blackstone, prévoit de réaliser des projets d'une valeur de 30 milliards de dollars en Inde d'ici 2030.

Meta, en partenariat avec Reliance Industries, a commencé la construction d'un centre AI d'une capacité de 168 MW dans l'État du Gujarat.

Uber et d'autres grandes plateformes technologiques augmentent également leurs investissements pour accroître la puissance de calcul dans la région.

CPP Investments opère sur le marché indien depuis 2009 et, en date de mars de cette année, ses actifs nets dans le pays ont atteint 20 milliards de dollars. Le fonds développe un portefeuille d'infrastructures numériques à travers le monde depuis 2017. Selon les experts, de tels investissements massifs propulseront non seulement l'économie numérique régionale, mais aussi l'écosystème global de l'AI vers une nouvelle étape.