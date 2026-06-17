Google lance une nouvelle enceinte connectée avec l'IA Gemini après six ans de pause

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Google lance une nouvelle enceinte connectée avec l'IA Gemini après six ans de pause

Le géant de la technologie Google a dévoilé sa nouvelle génération d'enceinte connectée après une pause de six ans. Cet appareil, nommé Google Home, est le premier produit intégré à la plateforme Gemini for Home de la marque, promettant un tout nouveau niveau de gestion de l'écosystème numérique domestique. L'appareil se distingue non seulement par sa qualité sonore, mais aussi par ses capacités d'IA. C'est ce qu'informe Ixbt.com dans son article.

Le nouveau modèle Google Home remplace l'ancien appareil Nest Audio. Selon ixbt.com, le prix du gadget est fixé à 100 dollars. Initialement attendu pour le printemps, la livraison de l'appareil débutera le 25 juin 2026. Le design a également subi des changements notables : les indicateurs d'état ne se trouvent plus derrière la grille de l'appareil, mais dans un anneau lumineux situé sur sa partie inférieure.

Gemini : Une nouvelle ère pour l'assistant intelligent

La principale particularité de l'appareil est son fonctionnement avec le système d'IA Gemini, qui remplace Google Assistant. Ce système est capable de comprendre des commandes complexes et multi-étapes de l'utilisateur. Par exemple, l'utilisateur peut donner des instructions fluides telles que « baisse la lumière dans le salon, mets du jazz et règle un minuteur pour 20 minutes ». Plus important encore, Gemini mémorise le contexte de la conversation, éliminant ainsi la nécessité de répéter la phrase « OK Google » à chaque fois.

L'entreprise propose l'appareil en quatre couleurs : porcelaine (blanc), noyer (gris foncé), jade (vert) et baie (rouge). Il convient de noter que les deux dernières couleurs sont exclusives au marché américain. Pour les passionnés de technologie en Ouzbékistan, les modèles blancs et gris devraient être plus accessibles via le marché international.

Qualité sonore et spécifications techniques

Le Google Home est équipé d'un système audio volumétrique à 360 degrés, assurant un son de qualité uniforme dans n'importe quel point de la pièce. De plus, les utilisateurs peuvent profiter des fonctionnalités suivantes :

  • Combiner deux enceintes pour former une paire stéréo ;
  • Créer un système de son spatial avec le Google TV Streamer ;
  • L'utiliser comme hub de maison intelligente via les protocoles Matter et Thread Border Router ;
  • Reconnaissance précise des commandes grâce à des modèles locaux de réduction du bruit et d'annulation d'écho.
Un abonnement Google Home Premium est requis pour utiliser toutes les fonctionnalités de l'appareil, y compris la fonction de conversation en direct Gemini Live et les rapports quotidiens Google Home Brief. Le prix de ce service est de 10 ou 20 dollars par mois selon le forfait. Bien que l'appareil ne supporte pas le dernier protocole Thread 1.4 mais la version 1.3, il répond pleinement aux standards actuels de la maison intelligente.

Cette nouveauté porte la lutte de Google contre des concurrents comme Amazon et Apple sur le marché de la maison intelligente à un nouveau niveau. L'intégration directe de l'IA dans les appareils électroménagers contribuera à rendre les foyers plus autonomes et intuitifs à l'avenir.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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