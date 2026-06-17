Risques de l'IA : seuls 16 % des Américains ont confiance en l'avenir de la technologie

Bien que les technologies d'intelligence artificielle (AI) deviennent une partie intégrante de l'économie mondiale et de la vie quotidienne, la méfiance envers cette innovation s'accentue au sein de la société. Les résultats d'une nouvelle étude menée par le Pew Research Center montrent que seulement 16 % de la population des États-Unis évaluent positivement l'impact de l'AI pour les 20 prochaines années. La majorité des répondants se sont dits inquiets du développement technologique rapide. C'est ce que rapporte Techcrunch.com dans son article.

Selon les données de l'étude, près de 40 % des Américains estiment que l'AI entraînera des conséquences négatives pour la société. Fait intéressant, le sentiment pessimiste est encore plus marqué chez les jeunes de moins de 30 ans, ayant grandi avec les technologies. Seuls 14 % d'entre eux envisagent l'avenir de l'AI avec optimisme. Cela indique que la génération numérique ressent plus profondément les risques sociaux et économiques que les nouvelles technologies pourraient engendrer.

Doutes sur le contrôle et la sécurité

Les citoyens sont mécontents non seulement de la technologie elle-même, mais aussi des institutions qui la régulent. 67 % des participants au sondage ne croient pas que le gouvernement des États-Unis puisse réguler l'AI de manière significative. De plus, 59 % des répondants doutent que les entreprises technologiques développent ces outils de manière sécurisée. Beaucoup pensent que le rythme de développement de l'AI s'est excessivement accéléré et qu'il est difficile de maîtriser ce processus.

Malgré cela, les gens n'ont pas cessé d'utiliser les services d'AI dans leur vie quotidienne. Au contraire, le taux d'utilisation des chatbots augmente de jour en jour. Aujourd'hui, un quart des Américains consultent quotidiennement divers bots AI. Ils sont principalement utilisés dans le cadre du travail et pour des recherches scientifiques. Cela révèle un certain « paradoxe » sociétal : une coexistence de peur et de besoin vis-à-vis de la technologie.

Plateformes leaders sur le marché

Parmi les chatbots, le produit ChatGPT d'OpenAI conserve une domination absolue. L'étude note que 44 % de la population adulte aux États-Unis utilise ce bot, un chiffre deux fois plus élevé qu'en 2023. La liste des autres plateformes populaires s'établit comme suit :

ChatGPT — 44 % ;

— 44 % ; Gemini (Google) — 24 % ;

(Google) — 24 % ; Copilot (Microsoft) — 17 % ;

(Microsoft) — 17 % ; MetaAI — 14 % ;

— 14 % ; Grok (Elon Musk) — 8 %.

L'étude souligne également des disparités de genre. Les hommes manifestent plus d'intérêt et de confiance envers l'AI, utilisant activement les services de diverses marques (comme Copilot et Grok). Les femmes, quant à elles, adoptent une approche plus prudente, exprimant des inquiétudes sur les aspects éthiques et sociaux. En conclusion, bien que l'AI s'intègre rapidement dans nos vies, son acceptation sociale reste faible.