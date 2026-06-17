Amazon a préparé des centaines de satellites : le projet confronté à une pénurie de fusées

Amazon a rencontré un obstacle inattendu dans l'expansion de son réseau internet orbital Leo. Selon les représentants de l'entreprise, des centaines de satellites sont actuellement prêts et attendent le lancement dans des entrepôts en Floride, mais les fusées pour les transporter dans l'espace manquent. C'est ce qu'indique l'information de Ixbt.com.

Selon Steve Metayer, vice-président de la production du projet, le processus d'assemblage des appareils se poursuit à un rythme élevé — plusieurs nouveaux satellites sont préparés chaque jour. Cependant, les capacités de mise en orbite sont largement à la traîne par rapport à la capacité de production. Cela pourrait rendre difficile pour Amazon de concurrencer Starlink sur le marché mondial de l'internet.

Problèmes liés aux transporteurs de fusées

Actuellement, Amazon a signé des contrats avec plusieurs grands fournisseurs pour mettre ses appareils en orbite. En analysant la situation, les principaux problèmes apparaissent comme suit :

la fusée New Glenn de Blue Origin pourrait être retardée de 12 à 18 mois en raison d'un accident lors des tests ;

il existe des risques liés aux moteurs sur les fusées Vulcan fournies par United Launch Alliance (ULA) ;

la durée de vie des fusées Atlas V de l'ancienne génération arrive à son terme.

Selon ixbt.com, seule l'entreprise française Arianespace reste actuellement le partenaire le plus fiable. Le lancement de plusieurs dizaines de satellites via la fusée Ariane 6 est prévu prochainement. Ce vol sera effectué depuis le cosmodrome de la Guyane française.

La direction d'Amazon souligne qu'elle a diversifié son portefeuille pour ne pas dépendre d'un seul fournisseur. Néanmoins, dans les faits, c'est précisément la pénurie de fusées qui détermine la vitesse globale du projet. Cette situation prouve une fois de plus à quel point la logistique spatiale est cruciale et complexe pour les géants technologiques.

Pour des pays comme l'Ouzbékistan, qui n'ont pas d'accès à la mer et où le besoin d'un internet stable est élevé dans les régions reculées, de tels projets ont une importance stratégique. Le déploiement du réseau Amazon Leo devrait intensifier la concurrence sur le marché et contribuer à la baisse des prix de l'internet par satellite.

Pour l'instant, l'entreprise n'a pas abandonné son projet de lancer ses services commerciaux d'ici la fin de l'année. Si les problèmes logistiques sont résolus, Amazon ambitionne de former un vaste réseau composé de milliers de satellites dans les années à venir.