Amazon a préparé des centaines de satellites : le projet confronté à une pénurie de fusées

·21·Technologie
Amazon a préparé des centaines de satellites : le projet confronté à une pénurie de fusées

Amazon a rencontré un obstacle inattendu dans l'expansion de son réseau internet orbital Leo. Selon les représentants de l'entreprise, des centaines de satellites sont actuellement prêts et attendent le lancement dans des entrepôts en Floride, mais les fusées pour les transporter dans l'espace manquent. C'est ce qu'indique l'information de Ixbt.com.

Selon Steve Metayer, vice-président de la production du projet, le processus d'assemblage des appareils se poursuit à un rythme élevé — plusieurs nouveaux satellites sont préparés chaque jour. Cependant, les capacités de mise en orbite sont largement à la traîne par rapport à la capacité de production. Cela pourrait rendre difficile pour Amazon de concurrencer Starlink sur le marché mondial de l'internet.

Problèmes liés aux transporteurs de fusées

Actuellement, Amazon a signé des contrats avec plusieurs grands fournisseurs pour mettre ses appareils en orbite. En analysant la situation, les principaux problèmes apparaissent comme suit :

  • la fusée New Glenn de Blue Origin pourrait être retardée de 12 à 18 mois en raison d'un accident lors des tests ;
  • il existe des risques liés aux moteurs sur les fusées Vulcan fournies par United Launch Alliance (ULA) ;
  • la durée de vie des fusées Atlas V de l'ancienne génération arrive à son terme.
Selon ixbt.com, seule l'entreprise française Arianespace reste actuellement le partenaire le plus fiable. Le lancement de plusieurs dizaines de satellites via la fusée Ariane 6 est prévu prochainement. Ce vol sera effectué depuis le cosmodrome de la Guyane française.

La direction d'Amazon souligne qu'elle a diversifié son portefeuille pour ne pas dépendre d'un seul fournisseur. Néanmoins, dans les faits, c'est précisément la pénurie de fusées qui détermine la vitesse globale du projet. Cette situation prouve une fois de plus à quel point la logistique spatiale est cruciale et complexe pour les géants technologiques.

Pour des pays comme l'Ouzbékistan, qui n'ont pas d'accès à la mer et où le besoin d'un internet stable est élevé dans les régions reculées, de tels projets ont une importance stratégique. Le déploiement du réseau Amazon Leo devrait intensifier la concurrence sur le marché et contribuer à la baisse des prix de l'internet par satellite.

Pour l'instant, l'entreprise n'a pas abandonné son projet de lancer ses services commerciaux d'ici la fin de l'année. Si les problèmes logistiques sont résolus, Amazon ambitionne de former un vaste réseau composé de milliers de satellites dans les années à venir.

AmazonLeoSatelliteEspaceTechnologie
Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

Commentaires 0

Actualités connexes

Nouvelle ère pour les réseaux sociaux : les utilisateurs contrôlent désormais les algorithmesNouvelle ère pour les réseaux sociaux : les utilisateurs contrôlent désormais les algorithmesAujourd'hui, 18:27Yurent améliore la précision de ses trottinettes avec ses modules IoT de nouvelle générationYurent améliore la précision de ses trottinettes avec ses modules IoT de nouvelle générationAujourd'hui, 18:22La Russie crée un nouveau système pour « aveugler » les satellites StarlinkLa Russie crée un nouveau système pour « aveugler » les satellites StarlinkAujourd'hui, 18:22Des cybercriminels ont piraté des appareils Fortinet pour attaquer de grandes entreprisesDes cybercriminels ont piraté des appareils Fortinet pour attaquer de grandes entreprisesAujourd'hui, 18:22Le plus petit satellite radar au monde commence à transmettre des images de la TerreLe plus petit satellite radar au monde commence à transmettre des images de la TerreAujourd'hui, 17:59La startup Odyssey valorisée à 1,45 milliard de dollars : l'ère des modèles de monde commenceLa startup Odyssey valorisée à 1,45 milliard de dollars : l'ère des modèles de monde commenceAujourd'hui, 17:53
AnnoncesPartenariat
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Technologie actualités

Pourquoi l'IA de Google ne peut-elle pas écrire correctement son propre nom ?
Pourquoi l'IA de Google ne peut-elle pas écrire correctement son propre nom ?
Honor 600 Pro présenté en Chine : appareil photo 200 MP et batterie 8000 mAh
Honor 600 Pro présenté en Chine : appareil photo 200 MP et batterie 8000 mAh
Honor 600 Smart Edition : Avec appareil photo 200 MP et batterie 8600 mAh
Honor 600 Smart Edition : Avec appareil photo 200 MP et batterie 8600 mAh
Les modèles Galaxy S23, S24 et S25 Ultra perdent des fonctionnalités One UI 8.5
Les modèles Galaxy S23, S24 et S25 Ultra perdent des fonctionnalités One UI 8.5
Les couleurs de l'iPhone 18 Pro révélées : le Dark Cherry devient la tendance principale
Les couleurs de l'iPhone 18 Pro révélées : le Dark Cherry devient la tendance principale
Une forte tempête magnétique débute sur Terre
Une forte tempête magnétique débute sur Terre
Les utilisateurs de Samsung Galaxy S23 rencontrent des problèmes après la mise à jour One UI 8.5
Les utilisateurs de Samsung Galaxy S23 rencontrent des problèmes après la mise à jour One UI 8.5
Batterie de 8000 mAh et appareil photo Leica de 200 MP : le Xiaomi 17 Max est sorti
Batterie de 8000 mAh et appareil photo Leica de 200 MP : le Xiaomi 17 Max est sorti