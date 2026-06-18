Dépendance à l'IA : les dirigeants mondiaux s'inquiètent des restrictions technologiques des États-Unis

Dans le cadre du sommet du G7, les dirigeants mondiaux, dont le président français Emmanuel Macron et le Premier ministre indien Narendra Modi, ont exprimé de vives inquiétudes concernant le monopole des États-Unis dans le domaine de l'intelligence artificielle (AI) et leur capacité à désactiver ces technologies à tout moment. Selon le Financial Times, cette question est devenue encore plus pressante après que l'administration de Donald Trump a interdit l'exportation des derniers modèles d'Anthropic. C'est ce que rapporte Techcrunch.com.

Lors d'un déjeuner avec les dirigeants du G7, Sam Altman, PDG d'OpenAI, et Dario Amodei, PDG d'Anthropic, le président français Emmanuel Macron a averti que le gouvernement américain pourrait « appuyer sur le bouton et éteindre le système à tout moment ». Selon lui, de telles restrictions imprévues nuiraient non seulement à l'économie européenne, mais éroderaient également la confiance envers les entreprises technologiques américaines.

La question de la souveraineté numérique

Ces inquiétudes ont été exacerbées par la décision de l'administration Donald Trump d'interdire l'exportation des modèles Mythos 5 et Fable 5 d'Anthropic pour des raisons de sécurité nationale. L'exportation a été suspendue après qu'Amazon a alerté la Maison Blanche sur la possibilité de contourner les barrières de sécurité de ces modèles. Bien que les experts affirment que d'autres modèles ouverts présentent des caractéristiques similaires, les restrictions restent en vigueur.

Le Premier ministre indien Narendra Modi a également souligné que les États démocratiques doivent avoir un accès sans entrave aux modèles d'AI avancés pour protéger leurs infrastructures critiques. Selon lui, la rupture des chaînes technologiques mondiales par la décision d'un seul État menace la stabilité internationale.

Le système des « partenaires de confiance »

Pour remédier à la situation, la création d'un schéma spécial de « partenaires de confiance » entre les pays du G7 est proposée. Ce système permettrait aux pays hors États-Unis d'accéder aux technologies de pointe d'entreprises comme Anthropic et OpenAI sans les restrictions américaines. La condition principale pourrait être l'utilisation de ces technologies pour se protéger contre des rivaux tels que la Chine.

Aidan Gomez, dirigeant de l'entreprise canadienne Cohere, a souligné que la dépendance envers quelques géants technologiques nuit à la résilience des États. Il a noté que la souveraineté numérique n'est pas seulement une question de concurrence commerciale, mais une question de contrôle de la sécurité économique pour les décennies à venir.

Actuellement, l'Europe et d'autres régions s'efforcent de créer leurs propres modèles d'AI indépendants. Cependant, comme les entreprises américaines sont technologiquement bien plus avancées, la communauté internationale est pour l'instant contrainte de s'appuyer sur l'infrastructure américaine. Selon les analystes de TechCrunch, si Washington ne garantit pas l'accès à ses modèles, les clients internationaux commenceront à chercher des alternatives aux technologies américaines.