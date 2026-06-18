SpaceX prête pour un nouveau vol : test du système d'eau sur le pas de tir Starship

·5·Technologie
SpaceX prête pour un nouveau vol : test du système d'eau sur le pas de tir Starship

La société SpaceX, fondée par Elon Musk, a franchi une nouvelle étape cruciale dans le développement de son fusée la plus puissante, le projet Starship. Sur le pas de tir Pad 2 du cosmodrome de Starbase au Texas, le système d'eau conçu pour la dissipation thermique et la réduction de la pression des flammes a été testé avec succès. C'est ce qu'indique le site Ixbt.com.

Selon les rapports de la diffusion de NASASpaceflight, d'énormes jets d'eau à haute pression ont été projetés depuis la base du pas de tir pendant le test. Ce système sert à réduire les températures extrêmes et à atténuer les ondes de choc générées lors du démarrage des moteurs de la fusée. Lorsque les jets d'eau entrent en collision avec les flammes des moteurs Raptor, ils créent d'épais nuages de vapeur, protégeant ainsi l'infrastructure contre la fusion.

Selon les experts, il s'agit du quatrième test de ce type réalisé après le 12e vol du projet Starship. La stabilité du système est d'une importance capitale pour garantir la sécurité des missions futures. En effet, Starship, considérée comme la plus grande fusée au monde, exerce une pression sans précédent sur le pas de tir avec ses dizaines de moteurs.

Prochains plans et perspectives de vol orbital

Selon Gwynne Shotwell, présidente et directrice des opérations de SpaceX, le scénario du prochain 12e vol répétera largement l'expérience du Flight 12. Cependant, les ingénieurs de l'entreprise améliorent les spécifications techniques à chaque tentative. La nouvelle la plus intéressante est que le 14e vol devrait être le premier vol orbital complet de l'histoire de Starship.

Actuellement, SpaceX travaille activement non seulement au Texas, mais aussi au Cap Canaveral en Floride. Là-bas, le processus d'installation de la tour Mechazilla, capable de « rattraper » d'énormes fusées en plein vol, a commencé. Cette technologie portera l'efficacité de la réutilisation du premier étage de la fusée à un nouveau niveau.

Ces tests font partie de la stratégie globale de SpaceX pour le vol vers Mars et la colonisation de la Lune. Le succès du projet Starship pourrait réduire considérablement les coûts d'accès à l'espace, non seulement pour l'astronautique privée, mais pour l'humanité entière. Actuellement, les ingénieurs procèdent aux réglages finaux de tous les systèmes.

SpaceXStarshipElon MuskTechnologieEspace
Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

Commentaires 0

Actualités connexes

Elon Musk : l'IA Grok créera des longs-métrages d'ici 2026Elon Musk : l'IA Grok créera des longs-métrages d'ici 2026Aujourd'hui, 06:28Les voitures Tesla mémorisent les habitudes de stationnement du conducteurLes voitures Tesla mémorisent les habitudes de stationnement du conducteurAujourd'hui, 05:52Rollme Hero D5 : une montre connectée abordable avec GPS et navigation hors ligne présentéeRollme Hero D5 : une montre connectée abordable avec GPS et navigation hors ligne présentéeAujourd'hui, 05:21Samsung révolutionne les écrans : présentation d'un RGB OLEDoS avec une luminosité de 40 000 nitSamsung révolutionne les écrans : présentation d'un RGB OLEDoS avec une luminosité de 40 000 nitAujourd'hui, 04:56Mystère des profondeurs cosmiques : source de l'un des neutrinos les plus puissants identifiéeMystère des profondeurs cosmiques : source de l'un des neutrinos les plus puissants identifiéeAujourd'hui, 04:54Blue Origin établit un nouveau record spatial : le moteur BE-7 a fonctionné pendant 41 minutesBlue Origin établit un nouveau record spatial : le moteur BE-7 a fonctionné pendant 41 minutesAujourd'hui, 02:25
AnnoncesPartenariat
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Technologie actualités

Pourquoi l'IA de Google ne peut-elle pas écrire correctement son propre nom ?
Pourquoi l'IA de Google ne peut-elle pas écrire correctement son propre nom ?
Honor 600 Pro présenté en Chine : appareil photo 200 MP et batterie 8000 mAh
Honor 600 Pro présenté en Chine : appareil photo 200 MP et batterie 8000 mAh
Honor 600 Smart Edition : Avec appareil photo 200 MP et batterie 8600 mAh
Honor 600 Smart Edition : Avec appareil photo 200 MP et batterie 8600 mAh
Les modèles Galaxy S23, S24 et S25 Ultra perdent des fonctionnalités One UI 8.5
Les modèles Galaxy S23, S24 et S25 Ultra perdent des fonctionnalités One UI 8.5
Les couleurs de l'iPhone 18 Pro révélées : le Dark Cherry devient la tendance principale
Les couleurs de l'iPhone 18 Pro révélées : le Dark Cherry devient la tendance principale
Une forte tempête magnétique débute sur Terre
Une forte tempête magnétique débute sur Terre
Les utilisateurs de Samsung Galaxy S23 rencontrent des problèmes après la mise à jour One UI 8.5
Les utilisateurs de Samsung Galaxy S23 rencontrent des problèmes après la mise à jour One UI 8.5
Batterie de 8000 mAh et appareil photo Leica de 200 MP : le Xiaomi 17 Max est sorti
Batterie de 8000 mAh et appareil photo Leica de 200 MP : le Xiaomi 17 Max est sorti