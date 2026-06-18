Caviar présente des panneaux magnétiques uniques pour iPhone 17 Pro Max

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Caviar présente des panneaux magnétiques uniques pour iPhone 17 Pro Max

La marque Caviar, reconnue pour ses accessoires de luxe, a dévoilé sa nouvelle collection « Genesis » destinée aux smartphones iPhone. La particularité principale de cette gamme est de proposer des panneaux magnétiques spéciaux permettant aux utilisateurs de modifier le design de l'appareil en quelques secondes. Cette technologie est présentée comme une solution plus pratique et esthétiquement plus parfaite que l'utilisation d'une coque. C'est ce qu'indique Ixbt.com dans son article.

Selon les représentants de l'entreprise, la nouvelle collection est adaptée aux futurs flagships tels que l'iPhone 17 Pro Max, permettant à l'utilisateur de renouveler le panneau arrière du smartphone en un seul geste. Cela ne change pas seulement l'apparence, mais confère également une exclusivité unique à l'appareil. D'après ixbt.com, la collection comprend cinq modèles aux designs différents.

Matériaux rares et objets historiques

Le représentant le plus remarquable et le plus coûteux de la collection est le modèle « Relic ». Un fragment réel de dent de Tyrannosaure est intégré dans l'élément en forme de V de son design. Les fabricants qualifient ce gadget non pas de simple appareil technique, mais d'« artefact contemporain ». Le prix de cette version exclusive débute à environ 299 000 roubles.

De plus, la collection comprend d'autres modèles de luxe, chacun ayant son propre caractère. Par exemple, le modèle « Stimulus » est conçu avec une combinaison de cuir de crocodile noir et d'émail brillant. Ce design est destiné aux utilisateurs plus actifs qui aiment être au centre de l'attention.

Le modèle « Vector » adopte un style plus sérieux, composé de titane noir et d'un revêtement en cuir. Le modèle « Proteus » incarne une combinaison de titane argenté et de cuir bleu, tandis que le modèle « Orion » rappelle l'immensité de l'espace grâce au titane plaqué or et à l'émail bleu.

Une nouvelle tendance sur le marché des smartphones

Sur le marché ouzbek, la demande de personnalisation et d'accessoires exclusifs est également élevée parmi les utilisateurs d'iPhone. Bien que les produits Caviar ne soient pas destinés au segment de masse, l'idée de panneaux magnétiques interchangeables pourrait ouvrir une nouvelle voie pour d'autres fabricants d'accessoires à l'avenir.

Actuellement, ces panneaux ne remplissent pas seulement une fonction de protection, mais transforment le smartphone en une œuvre d'art. Cette solution présentée par Caviar devrait être idéale pour les représentants de la classe aisée qui se sont lassés du design de l'iPhone mais ne souhaitent pas acheter un nouvel appareil.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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