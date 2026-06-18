La Russie prévoit de produire ses propres distributeurs automatiques nationaux d'ici 2027

L'entreprise russe Goznak a annoncé que d'ici 2027, des distributeurs automatiques de billets entièrement composés de composants locaux apparaîtront dans le pays. Ce projet est considéré comme une étape cruciale vers la souveraineté technologique du secteur financier du pays. C'est ce qu'indique l'information de Ixbt.com.

Selon Arkadiy Trachuk, directeur général de Goznak, le module de recyclage (le nœud responsable de la vérification de l'authenticité, de l'acceptation et de la distribution des billets), considéré comme la partie la plus complexe du distributeur, a été préparé sous forme de prototype. Cet appareil est considéré comme le « cœur » du distributeur et était jusqu'à présent principalement importé de l'étranger.

D'ici la fin de l'année en cours, les spécialistes de Goznak prévoient de finaliser entièrement la partie technique et le logiciel du module de recyclage. Ensuite, l'appareil sera testé à la Banque centrale de Russie et le processus d'obtention des certifications appropriées débutera.

Indépendance technologique et étapes de test

Une fois que le nouvel appareil aura passé toutes les expertises techniques, il sera installé dans des châssis de distributeurs assemblés par des fabricants locaux. Ce processus comprend non seulement les parties mécaniques, mais aussi des algorithmes complexes assurant la sécurité des opérations bancaires.

Selon ixbt.com, la majorité des distributeurs actuellement produits en Russie dépendent encore de composants étrangers. La création d'un module de recyclage local permettra d'éliminer cette dépendance et de localiser entièrement la production.

Les experts soulignent que le développement de telles technologies est crucial pour la stabilité du système bancaire. En effet, face aux sanctions internationales et au départ des fournisseurs étrangers du marché, la nécessité d'utiliser des ressources internes est apparue pour maintenir l'infrastructure bancaire.

Si le projet réussit, les banques russes commenceront à installer des appareils fonctionnant sur la base de technologies entièrement locales à partir de 2027. Cela devrait réduire à l'avenir les coûts liés à la maintenance des distributeurs et à la fourniture de pièces de rechange.