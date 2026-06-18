La Chine cultive du riz dans l'espace : une étape clé pour les missions vers la Lune et Mars

L'équipage de la mission "Shenzhou-23", opérant à bord de la station orbitale "Tiangong" de la Chine, mène une expérience unique de culture de riz en microgravité. Cette recherche est considérée comme une étape stratégique vers la création de sources alimentaires autonomes pour les futures missions humaines vers l'espace lointain, notamment vers la Lune et Mars. C'est ce qu'indique Ixbt.com dans son article.

Selon le journal China Science Daily, l'expérience se déroule à l'intérieur d'un module compact de la taille d'un four à micro-ondes. Actuellement, les graines ont germé avec succès et les premières pousses sont formées. L'objectif principal des scientifiques est d'étudier la stabilité génétique et la capacité de régénération des plantes en apesanteur.

Défis techniques de l'agriculture spatiale

Toutes les formes de vie sur Terre se sont développées sous une gravité constante, c'est pourquoi le métabolisme et le système génétique des plantes sont adaptés aux conditions terrestres. En apesanteur, les gouttes d'eau ne coulent pas, mais restent en suspension dans l'air. Cela peut entraîner une sur-humidification des plantes. De plus, des bio-colles et des systèmes de fixation spéciaux sont utilisés pour maintenir le sol et les graines en place.

Zheng Huiqiong, responsable de la recherche, souligne que les plantes se comportent étrangement dans l'espace. Par exemple, au lieu de pousser vers le haut, elles s'étalent le long des surfaces. De plus, le processus de pollinisation est plus difficile en apesanteur, car le pollen ne tombe pas naturellement. C'est pourquoi les scientifiques se concentrent actuellement sur des variétés de riz auto-pollinisantes.

Fondation pour les futures missions

La possibilité pour les plantes de compléter leur cycle de vie complet (de la graine à la graine) dans l'espace ;

L'effet de la microgravité sur les délais de floraison et de production ;

La viabilité des générations suivantes issues de graines cultivées dans l'espace ;

L'adaptation de variétés naines et à croissance rapide dans des conditions d'espace limité.

Dans le cadre de ce projet, les aspects suivants sont étudiés :

Les spécialistes de l'Académie des sciences de Chine avaient réussi en 2022 à compléter le cycle complet de culture du riz dans le module "Wentian". Les graines obtenues alors ont été renvoyées sur Terre et testées sur plusieurs générations. L'expérience actuelle vise à perfectionner ce processus et à créer un système de production alimentaire permanent sur la station spatiale.

De telles recherches dans le domaine de la biologie spatiale devraient non seulement fournir de nouveaux produits aux astronautes, mais aussi ouvrir de nouvelles possibilités génétiques pour l'agriculture sur Terre. Si les scientifiques parviennent à obtenir des récoltes stables en apesanteur, la survie à long terme de l'humanité sur d'autres planètes deviendra une réalité.