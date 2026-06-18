La Chine cultive du riz dans l'espace : une étape clé pour les missions vers la Lune et Mars

·19·Technologie
La Chine cultive du riz dans l'espace : une étape clé pour les missions vers la Lune et Mars

L'équipage de la mission "Shenzhou-23", opérant à bord de la station orbitale "Tiangong" de la Chine, mène une expérience unique de culture de riz en microgravité. Cette recherche est considérée comme une étape stratégique vers la création de sources alimentaires autonomes pour les futures missions humaines vers l'espace lointain, notamment vers la Lune et Mars. C'est ce qu'indique Ixbt.com dans son article.

Selon le journal China Science Daily, l'expérience se déroule à l'intérieur d'un module compact de la taille d'un four à micro-ondes. Actuellement, les graines ont germé avec succès et les premières pousses sont formées. L'objectif principal des scientifiques est d'étudier la stabilité génétique et la capacité de régénération des plantes en apesanteur.

Défis techniques de l'agriculture spatiale

Toutes les formes de vie sur Terre se sont développées sous une gravité constante, c'est pourquoi le métabolisme et le système génétique des plantes sont adaptés aux conditions terrestres. En apesanteur, les gouttes d'eau ne coulent pas, mais restent en suspension dans l'air. Cela peut entraîner une sur-humidification des plantes. De plus, des bio-colles et des systèmes de fixation spéciaux sont utilisés pour maintenir le sol et les graines en place.

Zheng Huiqiong, responsable de la recherche, souligne que les plantes se comportent étrangement dans l'espace. Par exemple, au lieu de pousser vers le haut, elles s'étalent le long des surfaces. De plus, le processus de pollinisation est plus difficile en apesanteur, car le pollen ne tombe pas naturellement. C'est pourquoi les scientifiques se concentrent actuellement sur des variétés de riz auto-pollinisantes.

Fondation pour les futures missions

Dans le cadre de ce projet, les aspects suivants sont étudiés :
  • La possibilité pour les plantes de compléter leur cycle de vie complet (de la graine à la graine) dans l'espace ;
  • L'effet de la microgravité sur les délais de floraison et de production ;
  • La viabilité des générations suivantes issues de graines cultivées dans l'espace ;
  • L'adaptation de variétés naines et à croissance rapide dans des conditions d'espace limité.

Les spécialistes de l'Académie des sciences de Chine avaient réussi en 2022 à compléter le cycle complet de culture du riz dans le module "Wentian". Les graines obtenues alors ont été renvoyées sur Terre et testées sur plusieurs générations. L'expérience actuelle vise à perfectionner ce processus et à créer un système de production alimentaire permanent sur la station spatiale.

De telles recherches dans le domaine de la biologie spatiale devraient non seulement fournir de nouveaux produits aux astronautes, mais aussi ouvrir de nouvelles possibilités génétiques pour l'agriculture sur Terre. Si les scientifiques parviennent à obtenir des récoltes stables en apesanteur, la survie à long terme de l'humanité sur d'autres planètes deviendra une réalité.

ChineEspaceTiangongTechnologieRiz
Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Commentaires 0

Actualités connexes

Spotify lance un système de réservation de billets pour les vrais fansSpotify lance un système de réservation de billets pour les vrais fansAujourd'hui, 14:25La Chine devient le leader mondial absolu de l'énergie éolienne offshoreLa Chine devient le leader mondial absolu de l'énergie éolienne offshoreAujourd'hui, 13:59Adobe intègre son assistant AI dans Premiere, Illustrator et InDesignAdobe intègre son assistant AI dans Premiere, Illustrator et InDesignAujourd'hui, 13:30La Russie termine les tests pour sa première ligne ferroviaire à grande vitesseLa Russie termine les tests pour sa première ligne ferroviaire à grande vitesseAujourd'hui, 13:26Le nouvel avion d'entraînement russe UTS-800 se prépare pour son premier volLe nouvel avion d'entraînement russe UTS-800 se prépare pour son premier volAujourd'hui, 13:22Honor présente le Honor 600 Smart avec une batterie recordHonor présente le Honor 600 Smart avec une batterie recordAujourd'hui, 12:58
AnnoncesPartenariat
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Technologie actualités

Pourquoi l'IA de Google ne peut-elle pas écrire correctement son propre nom ?
Pourquoi l'IA de Google ne peut-elle pas écrire correctement son propre nom ?
Honor 600 Pro présenté en Chine : appareil photo 200 MP et batterie 8000 mAh
Honor 600 Pro présenté en Chine : appareil photo 200 MP et batterie 8000 mAh
Honor 600 Smart Edition : Avec appareil photo 200 MP et batterie 8600 mAh
Honor 600 Smart Edition : Avec appareil photo 200 MP et batterie 8600 mAh
Les modèles Galaxy S23, S24 et S25 Ultra perdent des fonctionnalités One UI 8.5
Les modèles Galaxy S23, S24 et S25 Ultra perdent des fonctionnalités One UI 8.5
Les couleurs de l'iPhone 18 Pro révélées : le Dark Cherry devient la tendance principale
Les couleurs de l'iPhone 18 Pro révélées : le Dark Cherry devient la tendance principale
Une forte tempête magnétique débute sur Terre
Une forte tempête magnétique débute sur Terre
Les utilisateurs de Samsung Galaxy S23 rencontrent des problèmes après la mise à jour One UI 8.5
Les utilisateurs de Samsung Galaxy S23 rencontrent des problèmes après la mise à jour One UI 8.5
Batterie de 8000 mAh et appareil photo Leica de 200 MP : le Xiaomi 17 Max est sorti
Batterie de 8000 mAh et appareil photo Leica de 200 MP : le Xiaomi 17 Max est sorti