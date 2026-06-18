La Chine continue de renforcer sa domination sur le marché mondial des énergies renouvelables. Selon les dernières données, le pays est devenu non seulement le plus grand producteur d'énergie éolienne offshore, mais aussi le principal moteur de la croissance mondiale. Aujourd'hui, plus de la moitié de toutes les centrales éoliennes offshore de la planète se trouvent en Chine. C'est ce qu'indique Ixbt.com dans son article.

Selon CCTV Finance, s'appuyant sur la ressource mydrivers, la capacité totale des centrales éoliennes offshore connectées au réseau mondial s'élevait à 92 475 millions de kilowatts à la fin de 2025. 56 % de ce chiffre colossal, soit 52 042 millions de kilowatts, sont produits par des installations sur le territoire chinois. Ainsi, Pékin conserve la première place du classement mondial depuis qu'il a dépassé le Royaume-Uni en 2021.

Au cours de l'année écoulée, la capacité nouvellement mise en service à l'échelle mondiale a atteint 9 252 millions de kilowatts, soit une augmentation de 16 % par rapport à l'année précédente. Notablement, près de 80 % de ces nouvelles capacités — plus précisément 7 192 millions de kilowatts — ont été déployées sur le marché chinois. Ce chiffre confirme que le pays reste le leader mondial de l'installation de nouveaux équipements depuis huit ans consécutifs.

Supériorité technologique et objectifs stratégiques

Le succès de la Chine dans ce domaine n'est pas un hasard, mais le résultat d'une stratégie d'État à long terme et d'investissements massifs dans les innovations technologiques. Les turbines éoliennes offshore sont considérées comme plus efficaces que celles installées sur terre, car la vitesse du vent est plus élevée et plus stable en pleine mer. En exploitant efficacement les vastes eaux de ses côtes orientales, la Chine accélère sa transition vers une économie verte.

Selon les experts, l'activité de la Chine dans ce secteur contribue également à la baisse des prix sur le marché mondial de l'énergie. Grâce à la production de masse et à l'introduction de nouvelles technologies, le coût des turbines diminue, rendant l'énergie éolienne plus attractive pour d'autres pays. Actuellement, les entreprises chinoises commencent à intervenir comme entrepreneurs principaux non seulement dans leur pays, mais aussi dans des projets internationaux.

Pour les pays n'ayant pas d'accès à la mer, comme l'Ouzbékistan, l'expérience chinoise peut servir de modèle important pour le développement de l'énergie éolienne terrestre. Dans la région d'Asie centrale, notamment dans les régions du Karakalpakstan et de Navoï, le potentiel éolien est hautement évalué et les technologies chinoises sont largement utilisées dans ces projets. À l'avenir, l'augmentation de la part des énergies renouvelables restera une priorité pour résoudre les problèmes écologiques et assurer la sécurité énergétique.