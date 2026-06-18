La startup General Intuition lève des fonds avec une valorisation de 2 milliards de dollars

La course à l'intelligence artificielle franchit une nouvelle étape. La startup General Intuition, basée à New York, est en négociations pour lever 300 millions de dollars afin de créer des agents AI basés sur la logique spatio-temporelle. À l'issue de ce tour de table, la valorisation de l'entreprise devrait dépasser les 2 milliards de dollars. C'est ce qu'indique Techcrunch.com dans son article.

Selon TechCrunch, des investisseurs prestigieux tels que Jeff Bezos, l'un des hommes les plus riches du monde, et l'ancien dirigeant de Google, Eric Schmidt, ont manifesté leur intérêt pour ce projet d'envergure. De plus, les investisseurs actuels — Khosla Ventures et General Catalyst — continuent de soutenir le projet. General Intuition s'est séparée de la plateforme Medal en tant que filiale indépendante il y a seulement huit mois.

Le monde du jeu vidéo : une école pour l'intelligence artificielle

L'avantage principal de la startup General Intuition réside dans sa base de données. L'entreprise utilise près de 2 milliards de clips de jeux vidéo téléchargés chaque année par plus de 10 millions d'utilisateurs actifs de la plateforme Medal. Un tel ensemble de données permet d'enseigner à l'AI comment agir à la première personne, percevoir l'environnement et prendre des décisions en temps réel.

Selon les experts, l'interactivité des processus de jeu est le terrain d'entraînement idéal pour les agents AI. Grâce à cela, les machines ne se contentent pas de voir l'image, mais assimilent le lien entre l'action et le résultat, c'est-à-dire la logique spatio-temporelle. C'est précisément cet aspect qui a attiré l'attention de géants comme OpenAI, qui ont tenté d'acquérir la plateforme Medal par le passé.

Concurrence et plans d'avenir

Actuellement, la concurrence dans le domaine des « world models » est extrêmement intense. Alors que des entreprises comme Runway, Decart et World Labs présentent leurs développements, Google cherche à créer une simulation du monde réel en intégrant les données de Google Maps dans son projet Genie 3. Cependant, General Intuition a choisi une stratégie unique : ils ne comptent pas vendre les modèles eux-mêmes, mais proposer des agents intelligents basés sur ces modèles comme produits finis.

Les nouveaux fonds levés, s'élevant à 300 millions de dollars, seront alloués à l'augmentation de la capacité de calcul (compute capacity) de l'entreprise. Cela permettra de présenter une nouvelle génération de produits au public d'ici la fin de l'été ou le début de l'automne de cette année. Cette nouvelle est également importante pour les passionnés de technologie en Ouzbékistan, car de telles technologies influenceront directement le développement de la robotique et des systèmes de contrôle autonomes à l'avenir.