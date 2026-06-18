Officiel : date de précommande annoncée pour GTA 6

Le moment tant attendu par les gamers du monde entier approche : Rockstar Games a officiellement dévoilé la date de précommande pour Grand Theft Auto VI (GTA 6). Il a été annoncé que les passionnés pourront commander le nouveau projet à partir du 25 juin de cette année. Cette nouvelle est l'un des événements les plus importants de l'industrie du jeu vidéo et devrait mettre fin à des années d'attente. C'est ce qu'indique l'information de Ixbt.com.

Simultanément à l'annonce, les développeurs ont également présenté les illustrations officielles et le design de la couverture de GTA 6. Selon ixbt.com, les utilisateurs pourront réserver le jeu via les boutiques numériques ainsi que certains réseaux de vente au détail officiels. Pour l'instant, Rockstar Games garde le secret sur le prix exact, bien que les analystes supposent que son coût sera supérieur aux standards des projets AAA modernes.

Plateformes et restrictions

Les aspects techniques du jeu et les appareils sur lesquels il fonctionnera préoccupaient beaucoup de monde. Comme indiqué sur la page officielle, GTA 6 est pour l'instant confirmé uniquement pour les consoles PlayStation 5 et Xbox Series X|S. Malheureusement, il n'y a aucune bonne nouvelle pour les utilisateurs de PC — les ordinateurs ne figurent pas dans la liste des plateformes.

Cette nouvelle est également d'une grande importance pour les gamers ouzbeks. Étant donné la popularité croissante des consoles PlayStation et Xbox dans le pays, le processus débutant le 25 juin sera au centre de l'attention des passionnés locaux. Cependant, le retard de la version PC pourrait inciter de nombreux utilisateurs ouzbeks à acquérir des consoles de nouvelle génération.

Date de sortie et retards

Il convient également de noter que la sortie officielle de Grand Theft Auto VI est prévue pour le 19 novembre 2026. Auparavant, Rockstar Games avait repoussé la date de sortie à plusieurs reprises. Bien que les plans initiaux visaient une date plus proche, la date finale a été fixée à la fin de 2026 en raison de l'envergure du projet et des exigences de qualité élevées.

Dans ce nouvel opus, l'intrigue devrait se dérouler dans une version moderne de la ville de Vice City. On suppose que GTA 6, qui devrait établir de nouveaux standards en termes de graphismes et de capacités d'AI, deviendra sans aucun doute le produit médiatique le plus important de la décennie. Désormais, les fans peuvent attendre le 25 juin pour réserver leur exemplaire parmi les premiers.