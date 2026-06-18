MapTap : le nouveau jeu de géographie intellectuel qui supplante Wordle

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MapTap : le nouveau jeu de géographie intellectuel qui supplante Wordle

Alors que le célèbre jeu Wordle fête son cinquième anniversaire, de nombreux utilisateurs affirment commencer à se lasser des puzzles quotidiens de recherche de mots. Actuellement, un nouveau projet géographique nommé MapTap gagne en popularité parmi les amateurs de jeux intellectuels. Ce jeu ne se contente pas de tester les connaissances, il permet également aux utilisateurs d'explorer visuellement la carte du monde. C'est ce qu'indique Techcrunch.com dans son article.

MapTap est disponible via navigateur web et application mobile, proposant chaque jour cinq questions géographiques aux utilisateurs. La règle principale consiste à trouver et marquer avec précision une ville, un site historique ou une île sur la carte du monde. Pour chaque tentative, un score de 0 à 100 est attribué selon la précision de la distance. Le niveau de difficulté progresse : si la première question concerne une mégapole comme Londres, la dernière peut porter sur un petit État insulaire du Pacifique.

Mécaniques de jeu et particularités

Le système de points de MapTap est structuré de manière unique. Les points accumulés lors des dernières questions, les plus difficiles, sont multipliés par 2 ou 3, permettant d'évaluer le résultat global sur un système de 1000 points. Selon The Verge, un score supérieur à 900 est considéré comme un excellent résultat. Comme pour Wordle, il existe une fonction de partage des résultats avec des amis sur les réseaux sociaux et les messageries.

La différence entre ce projet et d'autres jeux géographiques (comme Worldle ou Globle) est qu'il ne laisse pas l'utilisateur dans une impasse. Même si vous ne connaissez pas le nom du pays, vous pouvez marquer un point approximatif sur la carte, tirer des conclusions de votre erreur et voir la distance. Cela transforme le processus de jeu en une aventure passionnante plutôt qu'en une recherche fastidieuse.

Importance éducative et faits intéressants

MapTap n'est pas seulement un passe-temps, c'est aussi une puissante plateforme éducative. À la fin de chaque partie, l'utilisateur reçoit des informations courtes mais riches sur les lieux trouvés. Par exemple, l'une des parties récentes était dédiée à la vie et aux voyages du célèbre explorateur du XIVe siècle Ibn Battuta, où les utilisateurs ont effectué un voyage virtuel à travers l'Afrique, l'Asie et la péninsule Ibérique.

Le jeu s'adresse non seulement aux experts en géographie, mais aussi aux curieux. Bien que ceux qui connaissent bien la carte aient un avantage, n'importe qui peut améliorer considérablement ses connaissances en jouant régulièrement. Par exemple, trouver un point précis dans de grands archipels comme l'Indonésie ou distinguer les îles au large des côtes italiennes devient une compétence avec le temps.

Aujourd'hui, MapTap est devenu un terrain idéal pour les défis d'équipe. Il devient populaire d'organiser des compétitions entre amis pour savoir qui peut localiser le plus précisément le lieu de la bataille de Midway ou qui connaît le mieux les points les plus reculés du monde. De tels jeux servent de moyens efficaces pour élargir les horizons grâce aux technologies numériques.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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