Le géant technologique chinois Xiaomi a annoncé des avantages sans précédent pour les utilisateurs de climatiseurs afin de renforcer sa position sur le marché de l'électroménager. L'entreprise propose désormais non seulement une garantie à long terme pour ses appareils, mais aussi un service de recharge gratuite en réfrigérant (fréon). Cette étape est considérée comme une action stratégique de la marque pour gagner la confiance des clients et démontrer sa confiance dans la qualité des produits. C'est ce qu'indique Ixbt.com dans son information est-il rapporté.

Shan Lyanyu, directeur du département des grands appareils électroménagers de Xiaomi Group, a fait une déclaration officielle en réponse aux nombreuses demandes des utilisateurs. Selon lui, la garantie de 10 ans applicable à tous les climatiseurs sous la marque Mi Home inclura désormais le service de recharge en réfrigérant. Ce nouveau règlement doit officiellement entrer en vigueur le 1er janvier 2025.

Contrôle qualité et procédure de maintenance

Selon les nouvelles règles, si une fuite de fréon est détectée pendant la période de garantie en raison d'un défaut du produit ou d'une installation incorrecte effectuée par Xiaomi, le service sera totalement gratuit. Les utilisateurs n'auront aucun frais supplémentaire à supporter. Selon ixbt.com, l'entreprise vise à élever la qualité de ses services après-vente à un nouveau niveau grâce à cette initiative.

Parallèlement, Shan Lyanyu a souligné que les climatiseurs n'ont pas besoin d'être rechargés régulièrement en fréon pendant la période de garantie. Les appareils Xiaomi passent par un système de contrôle en trois étapes pour minimiser les risques de fuite : contrôle qualité assisté par AI en usine, nettoyage numérique sous vide et diagnostic intelligent via AI. Ces technologies assurent le fonctionnement stable de l'appareil pendant de nombreuses années.

Le représentant de l'entreprise a appelé tous les utilisateurs à ne recharger le réfrigérant qu'après l'inspection de professionnels afin d'éviter des réparations injustifiées. Une intervention incorrecte peut réduire l'efficacité du fonctionnement de l'appareil ou provoquer sa panne totale.

Expansion de la gamme de services numériques

Xiaomi avait précédemment annoncé les résultats du service de nettoyage numérique sous vide pour les climatiseurs Mi Home. Plus d'un million de foyers ont utilisé ce service dans les six mois suivant son lancement. Actuellement, ce réseau de service couvre l'intégralité des 31 régions administratives de Chine, et l'extension de tels services sur les marchés internationaux est attendue à l'avenir.

Étant donné que les appareils électroménagers Xiaomi, et particulièrement ses climatiseurs intelligents, gagnent en popularité sur le marché ouzbek, de telles initiatives mondiales de la marque sont également importantes pour les consommateurs locaux. Un service de qualité et une garantie à long terme restent des critères essentiels dans le choix d'un équipement.