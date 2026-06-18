La crise des puces mémoire d'Apple entraînera-t-elle une hausse des prix ?

Des nouvelles inattendues et somewhat inquiétantes sont apparues dans le monde de la technologie. Apple, l'une des plus grandes et des plus prestigieuses corporations au monde, devrait prochainement augmenter les prix de vente de ses appareils les plus populaires : les smartphones iPhone, les tablettes iPad et les ordinateurs Mac. Cela est dû à une grave pénurie de semi-conducteurs et de puces mémoire sur le marché mondial.

Le CEO du géant de Cupertino, Tim Cook, est revenu sur cette situation complexe lors d'une interview exclusive accordée au prestigieux journal « The Wall Street Journal ». Il a souligné qu'avec l'augmentation continue du coût des matières premières et des composants, il n'est plus possible de maintenir les prix au niveau précédent.

Le tableau analytique suivant vous permettra de découvrir en détail les changements de politique tarifaire chez Apple, les causes réelles de la crise et la liste des appareils dont les prix ont déjà augmenté :

Déclaration du dirigeant de l'entreprise Cause principale de la crise mondiale Premiers changements sur les modèles Mac • Tim Cook :

« Nous avons tenté de protéger les clients contre la hausse des prix, mais la situation est devenue instable ». • La demande de puces a augmenté en raison du développement des systèmes d'intelligence artificielle (AI). • Mac Studio : La version avec 512 GB de RAM a été retirée de la vente.

• Mac Mini : Le prix de départ est passé de 599 dollars à 799 dollars.

Tim Cook : « Nous avons fait tout notre possible pour protéger les clients »

Au cours de l'interview, le dirigeant de l'entreprise a révélé qu'Apple avait longtemps absorbé les problèmes de chaîne d'approvisionnement et les coûts élevés pour éviter de les répercuter sur les clients :

« Nous avons déployé tous nos efforts pour atténuer la forte pression sur les prix exercée par nos partenaires et fournisseurs, afin de protéger au maximum nos clients de ces changements imprévus. Cependant, dans la conjoncture actuelle du marché, la situation est devenue extrêmement instable et a atteint un niveau très difficile à contrôler », a déclaré le dirigeant.

Parallèlement, Tim Cook n'a pas précisé quand les nouveaux prix entreraient en vigueur ni quels modèles d'appareils seraient les plus sérieusement touchés.

Qu'est-ce qui se cache derrière la crise et comment les prix du Mac ont-ils changé ?

Selon les analystes du « The Wall Street Journal », cette crise de l'électronique a été causée par le développement rapide des technologies modernes d'intelligence artificielle (AI). La demande de puces mémoire de la part des entreprises IT créant des réseaux neuronaux et des systèmes massifs a crû de manière géométrique. Les usines de fabrication de puces ne parviennent physiquement pas à suivre le flux de commandes. En conséquence, non seulement la mémoire vive (RAM) et les stockages internes augmentent, mais aussi les ordinateurs portables, les consoles de jeux et d'autres appareils ménagers basés sur ceux-ci.

En réalité, Apple a déjà commencé à apporter des modifications à sa gamme de produits. Dès le mois de mars de cette année, la vente des ordinateurs Mac Studio dotés de 512 GB de RAM haute performance a été arrêtée. De plus, le modèle Mac Mini abordable à 599 dollars a été abandonné, et le prix de départ de sa version la plus simple a été redéfini à 799 dollars.

Conclusion finale des analystes technologiques de Zamin : Il est naturel que cette nouvelle soit décevante pour les fans de la marque, car ceux qui prévoyaient d'acheter un iPhone ou un Mac devront désormais dépenser davantage. Cependant, la pénurie de puces sur le marché mondial est devenue si sérieuse que même une corporation aussi riche et puissante qu'Apple est contrainte d'augmenter ses prix. Si vous avez l'intention d'acheter un nouvel appareil prochainement, il serait préférable de le faire avant que les prix n'augmentent davantage. Nous continuerons à suivre les évolutions du monde technologique.

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