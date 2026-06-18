Des scientifiques découvrent une planète inhabituelle aux nuages de sel à 54 années-lumière de la Terre

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Des scientifiques découvrent une planète inhabituelle aux nuages de sel à 54 années-lumière de la Terre

Une équipe internationale d'astronomes a détecté des nuages inhabituels composés de sels minéraux dans l'atmosphère de l'exoplanète GJ504B, située dans un point reculé de l'univers. Cette découverte a aidé à comprendre les caractéristiques étranges du spectre de la planète qui intriguaient les scientifiques depuis longtemps. Les résultats de l'étude pourraient fondamentalement changer les conceptions sur la formation des géantes gazeuses et leur composition chimique. C'est ce qu'indique Ixbt.com dans son article.

Selon Ixbt.com, cette découverte mondiale s'est appuyée sur des données obtenues via le télescope spatial James Webb. En modélisant l'atmosphère de la planète par ordinateur, les chercheurs en sont venus à la conclusion que les nuages composés de chlorure de potassium, de sulfure de zinc et d'autres composés salins correspondent le mieux à tous les indicateurs observés.

La planète GJ504B est située à environ 54 années-lumière de la Terre, dans la constellation de la Vierge (Virgo). Dans le monde de l'astronomie, elle est souvent appelée « planète rose » en raison de sa couleur distinctive. Les caractéristiques inhabituelles de son atmosphère et de son spectre sont restées mystérieuses pendant des années, mais la théorie des nuages de sel a éclairci toutes les énigmes.

Caractéristiques uniques de la géante gazeuse

Bien que GJ504B appartienne à la catégorie des géantes gazeuses, la température de son atmosphère est d'environ 238 degrés Celsius. Pour des objets aussi massifs, cet indicateur est considéré comme relativement bas. Les analyses effectuées à l'aide du télescope James Webb ont confirmé la présence non seulement de nuages de sel, mais aussi d'autres éléments importants. Notamment, les éléments suivants ont été identifiés dans la composition de l'atmosphère :

  • Vapeur d'eau ;
  • Gaz méthane ;
  • Ammoniac ;
  • Monoxyde de carbone.
Les scientifiques ont également réussi à déterminer l'âge de cette exoplanète. On estime que GJ504B est âgée de 2,5 à 4 milliards d'années, ce qui est presque équivalent à l'âge de notre planète Terre. Cela offre aux chercheurs de nouvelles opportunités pour comparer l'évolution des planètes.

Selon les nouveaux calculs, la masse de GJ504B est 24 à 25 fois supérieure à celle de Jupiter. Un tel poids en fait l'une des géantes gazeuses les plus massives connues. Par conséquent, elle se situe à la limite entre les planètes ordinaires et les naines brunes (objets intermédiaires entre planètes et étoiles).

Cette étude prouve une fois de plus la diversité des exoplanètes dans l'univers. L'existence de nuages de sel montre que les conditions météorologiques des objets cosmiques sont bien plus complexes et fascinantes que nous ne l'imaginions.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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