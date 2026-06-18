La fin de l'ère des smartphones : pourquoi le mouvement « Slowtech » gagne du terrain ?

Dans le monde moderne, les smartphones sont devenus une partie intégrante de notre vie, mais leurs possibilités infinies finissent par épuiser l'humanité. Récemment, une nouvelle tendance appelée « Slowtech » (technologie lente) a émergé dans le monde technologique. Ce mouvement encourage les utilisateurs à abandonner les algorithmes distrayants pour revenir à des appareils plus simples et aux fonctions limitées. C'est ce qu'indique Techcrunch.com dans son article.

Récemment, une immense affiche publicitaire pour le lecteur iPod Shuffle est apparue dans le métro de New York. Le designer de l'appareil, Tony Fadell, connu comme le « père de l'iPod », a lui-même été surpris par cette situation. Dans une interview accordée à TechCrunch, il a souligné qu'en voyant son produit créé il y a 20 ans être promu aujourd'hui sous le slogan « Temps d'écran égal à zéro », il a ressenti la même émotion que s'il voyait une photo de son propre enfant.

Aujourd'hui, des services comme Apple Music ou Spotify permettent d'accéder instantanément à plus de 100 millions de chansons. Cependant, ce choix infini provoque un épuisement mental chez les gens. Selon Joy Howard, directrice marketing de Back Market, les gens sont fatigués d'optimiser chaque minute de leur vie et souhaitent désormais utiliser la technologie de manière consciente.

Le nouvel attrait des anciennes technologies

Fait intéressant, cette tendance est particulièrement populaire chez la jeune génération, qui n'a jamais connu un monde sans smartphone. Pour eux, les écouteurs filaires, les consoles de jeux rétro, les CD et les simples appareils photo numériques possèdent un charme particulier. Ces appareils n'essaient pas de voler l'attention de l'utilisateur, et ne possèdent pas de fonctions pour télécharger des photos sur les réseaux sociaux ou envoyer des notifications publicitaires.

L'idée principale du mouvement « Slowtech » est de réintroduire certaines « frictions » dans la vie. Alors que les entreprises technologiques s'efforçaient autrefois d'éliminer toute difficulté, les utilisateurs perçoivent désormais ces commodités comme des facteurs qui brisent leurs limites personnelles. Par exemple, avec un iPod, vous écoutez simplement une chanson, sans qu'un algorithme ne vous impose ce que vous devriez aimer.

Austin Murray, dirigeant de JAMDAT, qui a posé les bases de l'industrie des jeux mobiles il y a vingt ans, se souvient qu'à l'époque, les gens riaient à l'idée de jouer sur un téléphone mobile. Aujourd'hui, la situation est totalement inversée : les gens cherchent des moyens de se détacher de l'écran de leur smartphone.

On peut également voir les prémices de cette tendance sur le marché ouzbek. Parmi les jeunes du pays, l'intérêt pour les anciens appareils photo numériques et les lecteurs à cassettes augmente. Ce n'est pas seulement de la nostalgie, mais un désir d'échapper au bruit numérique et de profiter de moments authentiques. La « Slowtech » n'est pas un renoncement total à la technologie, mais une volonté de ne pas la laisser prendre le contrôle de notre vie.