La startup chinoise Spark Space teste la plus grande fusée à pompes électriques au monde

La startup chinoise Spark Space s'apprête à créer un nouveau tournant technologique dans le domaine de l'exploration spatiale. L'entreprise a réussi les tests de mise à feu du moteur Lieyan-2 destiné à sa fusée Jinhua-1 (également connue sous le nom d'Evolution-1). La particularité de ce projet est qu'il devrait être la fusée dotée du plus grand système de moteur à pompes électriques au monde. C'est ce qu'indique Ixbt.com dans son article.

Selon les informations d'ixbt.com, les tests du moteur Lieyan-2, fonctionnant au kérosène et à l'oxygène liquide, ont confirmé la robustesse de sa structure, la stabilité de l'allumage ainsi que son fonctionnement fiable sous haute pression et fortes vibrations. Les spécialistes de Spark Space passent désormais à l'assemblage du groupe de moteurs du premier étage et à la préparation globale de la fusée.

Avantages et complexités du système à pompes électriques

Actuellement, le schéma de moteur à pompes électriques n'est utilisé avec succès que sur la fusée Electron de la société américaine Rocket Lab. Cependant, la Jinhua-1 sera plusieurs fois supérieure en termes de dimensions et de puissance. Le système à pompes électriques permet de se passer des turbopompes et des générateurs de gaz complexes, ce qui simplifie la conception de la fusée et réduit son coût.

Néanmoins, cette technologie présente des inconvénients spécifiques. Notamment, des batteries lourdes sont nécessaires pour alimenter les moteurs. C'est pourquoi Rocket Lab a décidé de revenir à un cycle traditionnel à générateur de gaz pour sa nouvelle fusée Neutron. Spark Space affirme avoir surmonté ces obstacles en créant des moteurs dotés d'une poussée de 10 tonnes.

Caractéristiques techniques de la fusée Jinhua-1

La Jinhua-1 est une fusée jetable à deux étages, mesurant 27,5 mètres de long et 2,25 mètres de diamètre. Les indicateurs suivants sont prévus dans le cadre du projet :

9 moteurs Lieyan-2 installés sur le premier étage ;

un seul moteur adapté au vide sur le second étage ;

une poussée totale au décollage de 90 tonnes ;

une capacité d'emport de charges utiles allant jusqu'à 1,5 tonne en orbite terrestre basse et jusqu'à 1 tonne en orbite héliosynchrone.

À titre de comparaison, la fusée Electron actuelle ne peut livrer que 300 kilogrammes de charge utile en orbite. Spark Space propose sa fusée comme la solution optimale pour le déploiement rapide de constellations de satellites et le transport de fret spatial à bas prix.

L'équipe de l'entreprise est composée d'experts expérimentés provenant des principales corporations aérospatiales chinoises (CASC et CASIC) ainsi que de l'Académie des sciences. La startup a déjà réussi à lever plus de 100 millions de yuans et étend ses capacités de production dans la zone de haute technologie de Hefei. Le premier vol de la fusée Jinhua-1 est prévu pour 2027, et elle devrait apporter une concurrence sérieuse sur le marché spatial commercial chinois en pleine croissance.