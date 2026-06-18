Honor Watch 6 présenté : jusqu'à 35 jours d'autonomie et écran AMOLED 3000 nits

La société Honor a officiellement présenté sa nouvelle génération de montre connectée pour le marché international : le modèle Honor Watch 6. Remplaçant la Watch 5, cet appareil a réalisé des progrès significatifs non seulement en termes de design, mais aussi en termes de capacités techniques. Le gadget est présenté comme un assistant universel destiné à l'utilisation quotidienne et aux entraînements de fitness professionnels. C'est ce qu'indique Ixbt.com dans son article.

Le principal avantage du nouveau modèle est la capacité de sa batterie. La Honor Watch 6 est équipée d'une batterie de 980 mAh, l'un des indicateurs les plus élevés de sa catégorie. Selon le fabricant, en mode d'utilisation standard, la montre peut fonctionner jusqu'à 35 jours après une seule charge. Cela libère l'utilisateur du problème des recharges fréquentes.

Écran et capacités de navigation

L'appareil est équipé d'un écran AMOLED de 1,46 pouce avec une résolution de 464 x 464 pixels. Alors que le taux de rafraîchissement de l'écran est de 60 Hz, la luminosité maximale atteint 3000 nits. Une telle luminosité permet de lire les informations sans difficulté, même sous la lumière directe du soleil. Selon Ixbt.com, le boîtier de la montre est fabriqué en alliage d'aluminium et possède une texture rappelant le titane.

En matière de géolocalisation, la Honor Watch 6 intègre des technologies très avancées. Son système AccuTrack fonctionne avec un GPS double bande et prend en charge tous les principaux systèmes de navigation mondiaux. Cela aide à tracer l'itinéraire avec une précision maximale lors de déplacements en plein air.

Surveillance de la santé et modes sportifs

Pour les amateurs de sport, la montre propose plus de 120 modes d'entraînement. L'appareil ne se contente pas de compter les pas, il fournit également des métriques spécifiques pour des sports professionnels. Par exemple, lors de matchs de football ou de badminton, la vitesse de frappe et la dynamique du jeu sont analysées, et une « carte thermique » est créée sur la base des mouvements sur le terrain. Pour la course en zone montagneuse, l'altitude et les écarts par rapport à l'itinéraire sont enregistrés.

Le système de suivi de la santé est basé sur la technologie IntelliSense, qui surveille jour et nuit les aspects suivants :

Surveillance continue de la fréquence cardiaque (pouls) ;

Mesure du taux d'oxygène dans le sang (SpO2) ;

Analyse de la qualité et des phases du sommeil ;

Détermination du niveau de stress et préparation de rapports de santé matinaux.

L'appareil pèse 41 grammes et son épaisseur est de 10,8 mm. De plus, la montre est équipée d'un module NFC et d'un système de protection contre l'eau et la poussière de niveau IP69. La Honor Watch 6 est désormais disponible sur les marchés européens. Le prix officiel est fixé à 250 euros, mais pendant le premier mois, les acheteurs peuvent l'acquérir à un prix spécial commençant à 170 euros.