Intelligence artificielle et amour : les utilisateurs d'applications de rencontre aux États-Unis mécontents

Alors que les technologies modernes s'immiscent dans tous les aspects de notre vie, la confiance envers l'intelligence artificielle (AI) en matière de relations humaines et de rencontres reste faible. Une étude menée par Match Group, propriétaire de plateformes populaires telles que Tinder, Hinge et OkCupid, montre que près de la moitié des utilisateurs sont opposés à l'intervention de l'AI dans les relations amoureuses. C'est ce qu'indique Techcrunch.com dans son article.

Parmi les 1 000 utilisateurs âgés de 18 à 39 ans ayant participé au sondage, 47 % ont déclaré ne pas apprécier l'utilisation de l'AI dans le processus de rencontre. Cela signifie que les gens craignent que la technologie ne remplace les émotions humaines. Selon le rapport de Match Group, cette résistance est encore plus forte chez les femmes : 51 % des femmes âgées de 18 à 24 ans ont affirmé qu'elles refuseraient de sortir avec quelqu'un utilisant des applications de compagnonnage AI.

La frontière entre aide technologique et sincérité humaine

Malgré cela, les utilisateurs ne rejettent pas complètement l'AI. 64 % des participants à l'étude ont reconnu que l'AI pourrait faciliter le processus de rencontre. Les utilisateurs attendent de la technologie une aide sur des questions techniques, comme le choix des meilleures photos pour le profil ou la rédaction d'une description plus attrayante. En d'autres termes, les gens souhaitent confier les « parties difficiles » à la technique tout en conservant la partie sincère et humaine de la communication.

Actuellement, des applications comme Tinder investissent massivement pour implémenter des outils AI, et Bumble a lancé un assistant numérique spécial nommé Bee. Certains startups proposent même l'idée de « bots personnels » qui discuteraient entre eux à la place des utilisateurs. Cependant, les experts de Match Group soulignent que de telles approches pourraient ne pas être acceptées par la société, car la phrase « nos bots sont tombés d'accord » ne pourra jamais être la base d'un rendez-vous romantique.

Situation et tendances sur le marché ouzbek

En Ouzbékistan, des plateformes internationales comme Tinder et Mamba, ainsi que des services de rencontre locaux, deviennent populaires. Bien que des études d'une telle ampleur n'aient pas été menées chez nous, il est naturel que les tendances mondiales influencent également l'audience locale. Pour les utilisateurs ouzbeks, la sincérité dans la communication et l'authenticité de l'interlocuteur restent primordiales.

En conclusion, la leçon principale pour les développeurs d'applications de rencontre est claire : les gens ne veulent pas construire de relation amoureuse avec un robot ou vivre une expérience artificielle où la technologie intervient trop. L'AI doit rester un simple outil d'assistance, tandis que la communication et les émotions doivent rester du domaine humain.