Rivian poursuivie en justice pour de fausses promesses sur l'autopilote

Le célèbre constructeur américain de véhicules électriques Rivian est accusé d'avoir fourni des informations erronées sur les capacités de conduite autonome de son pick-up R1T et de son SUV R1S. Dans un recours collectif déposé devant le tribunal du district central de Californie, l'entreprise est accusée d'avoir induit en erreur les propriétaires de véhicules de première génération et d'avoir fait des promesses irréalisables. C'est ce que rapporte Techcrunch.com dans un article.

Les plaignants affirment que Rivian a promis, lors de campagnes marketing menées pendant cinq ans, que ces modèles phares seraient dotés d'un système de conduite « sans mains et sans regard ». En termes techniques, cela correspond au niveau 3 d'autonomie selon la classification SAE. Un tel système devrait, dans certaines conditions, comme sur autoroute, contrôler entièrement la direction, l'accélération et le freinage sans intervention directe du conducteur.

Promesses non tenues et limitations techniques

Selon ixbt.com, la plainte stipule que les promesses de Rivian concernant l'intégration du système Driver+ comme fonction standard dans chaque véhicule produit étaient mensongères. Le document précise que même la mise à jour logicielle la plus avancée ne peut offrir les fonctions promises aux modèles de première génération (Gen 1), car leur base technique n'est pas compatible.

Les documents judiciaires citent également comme preuves les déclarations faites par le PDG de Rivian, RJ Scaringe, lors de la conférence TechCrunch Disrupt en 2022. Les plaignants soutiennent que l'entreprise a continué de promouvoir ces caractéristiques pour attirer les clients, tout en sachant que ses véhicules ne pourraient jamais atteindre techniquement le niveau 3 d'autonomie.

Pour l'instant, Rivian a refusé de commenter officiellement la situation. Les représentants de l'entreprise préfèrent garder le silence en raison des procédures judiciaires en cours. La plainte a été déposée par trois plaignants principaux, qui accusent l'entreprise de fraude, de diffusion d'informations erronées par négligence et d'enrichissement sans cause, demandant un procès devant jury.

Deuxième génération et litiges antérieurs

Fait intéressant, Rivian renouvelle radicalement sa plateforme de conduite autonome dans les modèles de deuxième génération présentés en 2024. Le nouveau système est équipé de 11 caméras, 5 radars et un ordinateur 10 fois plus puissant que le précédent. Cela renforce les griefs des propriétaires de la première génération, dont les véhicules se sont avérés obsolètes au niveau matériel.

Ce n'est pas le premier litige majeur pour Rivian. L'année dernière, l'entreprise a accepté de payer 250 millions de dollars pour régler un recours collectif d'actionnaires. Ce conflit était alors dû à une hausse soudaine et inattendue du prix des véhicules en 2022. Ce nouveau procès pourrait porter un autre coup sérieux à la réputation et à la situation financière de l'entreprise.

Bien que les modèles Rivian ne soient pas vendus officiellement sur le marché ouzbek, quelques exemplaires importés via des canaux privés existent. De plus, de tels procès sur le marché mondial servent de précédent important pour réguler l'écart entre les promesses publicitaires et les capacités réelles dans le secteur des véhicules électriques.