Y Combinator Demo Day : une nouvelle ère pour l'IA et les technologies de défense

Y Combinator, considéré comme l'accélérateur de startups le plus prestigieux au monde, a clôturé son dernier Demo Day. Parmi les projets présentés lors de la saison du printemps 2024, les startups spécialisées dans les technologies de défense, la robotique et l'infrastructure d'intelligence artificielle (AI) ont attiré l'attention principale. La publication TechCrunch a interviewé huit investisseurs majeurs pour établir la liste des entreprises les plus prometteuses et les plus marquantes de cette saison. C'est ce que rapporte Techcrunch.com.

Selon les experts, la valorisation des startups cette année a été bien plus élevée que prévu. En particulier, au moins deux entreprises ont été valorisées à plus de 175 millions de dollars. Les investisseurs se montrent prêts à investir des sommes importantes, surtout dans les startups dirigées par des fondateurs expérimentés ayant déjà réalisé des projets réussis. Cela témoigne d'une demande toujours élevée pour des équipes de qualité sur le marché du capital-risque.

Défense et sécurité : le projet 9 Mothers

L'une des plus grandes stars de la saison a été la startup 9 Mothers. Cette entreprise développe des systèmes d'AI pour lutter contre les drones. Dans le contexte du conflit Russie-Ukraine, l'importance croissante des petits drones sur le champ de bataille, représentant près de 80 % des pertes, a considérablement accru l'intérêt pour ce projet.

Le système robotisé proposé par 9 Mothers est capable de surveiller et de neutraliser des drones se déplaçant à une vitesse de 60 mph. Plus important encore, cette solution se distingue par son coût bien inférieur à celui des analogues coûteux existants. Actuellement, l'entreprise a réalisé 1,6 million de dollars de ventes et prévoit de porter le volume des contrats à 35 millions de dollars d'ici la fin de l'année. Selon les investisseurs, la valorisation totale de la startup pourrait dépasser les 200 millions de dollars, devenant l'un des projets les plus chers de l'histoire de Y Combinator.

Test de logiciels : l'innovation d'Arga Labs

Un autre projet remarquable est Arga Labs, qui se consacre à la création d'environnements de « jumeaux numériques » (digital twin) pour les agents AI. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle génère des codes logiciels très rapidement, mais les environnements de test traditionnels (sandboxes) ne peuvent pas supporter une telle vitesse. Cela devient un obstacle sérieux dans le processus de développement logiciel.

Arga Labs résout ce problème en créant instantanément une copie du logiciel de l'entreprise. Cela permet aux agents AI de tester les nouveaux codes de manière sécurisée et rapide sans endommager le système principal. Une telle solution technologique devrait accélérer considérablement le processus de production pour les grandes entreprises IT.

Dans l'ensemble, les résultats de ce Demo Day montrent que sur le marché mondial, les investissements augmentent non seulement pour les projets d'AI théoriques, mais surtout pour les technologies résolvant des problèmes réels, notamment l'optimisation de la défense et des infrastructures. Pour les entrepreneurs et investisseurs ouzbeks, ces tendances mondiales sont cruciales pour définir les orientations futures.