Une centrale solaire flottante unique et résistante à la glace créée au Canada

Des chercheurs canadiens ont mis au point une centrale solaire flottante inhabituelle capable de fonctionner sans interruption même dans des conditions de froid extrême et dans des plans d'eau gelés. Cette technologie permet d'utiliser efficacement les sources d'énergie renouvelables, même dans les régions les plus septentrionales. C'est ce qu'indique Ixbt.com dans son article.

Pour les panneaux solaires flottants traditionnels, la couche de glace hivernale représente le risque majeur. L'expansion et le mouvement de la glace peuvent rapidement endommager les plateformes en plastique. Pour résoudre ce problème, les ingénieurs canadiens ont utilisé un matériau mousse flexible imperméable (polystyrène) et un système de bulles d'air.

Technologie de bulles anti-glace

La base du système est une pompe d'aération installée au fond de l'eau. Selon ixbt.com, la pompe injecte de l'air au fond, et les bulles montantes ramènent les couches d'eau chaude inférieures vers la surface. En conséquence, une zone d'eau libre non gelée est maintenue autour de la centrale, même par grand froid.

Des tests menés dans la province de l'Ontario ont montré que l'énergie consommée pour faire fonctionner la pompe est très faible — elle ne représente que 0,02 % de la puissance totale produite par les panneaux. Le prototype a réussi à produire 7,7 MW·h d'électricité en un an.

La nouvelle structure se distingue non seulement par sa durabilité, mais aussi par son efficacité. Selon les calculs des chercheurs, le rendement de ce système est supérieur de 2,7 % à celui des plateformes flottantes traditionnelles. Cela s'explique par la proximité des panneaux avec l'eau et leur refroidissement naturel.

Économie d'eau et perspectives d'avenir

Outre la production d'électricité, cette technologie est également bénéfique pour l'environnement. Les panneaux bloquent la lumière du soleil et le vent à la surface de l'eau, réduisant ainsi considérablement l'évaporation. Les scientifiques soulignent qu'en couvrant la moitié de la surface d'un petit bassin avec de tels panneaux, on peut économiser des centaines de mètres cubes d'eau chaque année.

Pour des régions comme l'Ouzbékistan, où le climat est très variable et les ressources en eau limitées, de telles technologies pourraient devenir pertinentes à l'avenir. Cette solution serait particulièrement utile pour produire de l'électricité dans des réservoirs gelant en hiver et pour prévenir l'évaporation en été.

La prochaine étape du projet est actuellement en cours de planification. Les chercheurs visent à tester la technologie dans des plans d'eau plus vastes et sur des sites commerciaux. Si les tests réussissent, on s'attend à ce que l'utilisation de l'énergie solaire s'étende considérablement dans les pays nordiques.