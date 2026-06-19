Traces d'une explosion cosmique d'il y a 100 millions d'années trouvées au fond de l'océan Pacifique

Une équipe de scientifiques internationaux a réussi à identifier dans les couches géologiques de la Terre les traces d'un événement cosmique massif survenu il y a 100 millions d'années. Des isotopes radioactifs rares trouvés dans une croûte de fer-manganèse au fond de l'océan Pacifique indiquent que des matières dispersées par une puissante explosion astrophysique ont atteint notre planète. C'est ce qu'indique le rapport de Ixbt.com.

Des spécialistes du centre de recherche Helmholtz en Allemagne, de l'Organisation australienne pour la science et la technologie nucléaires (ANSTO) et de l'Université nationale d'Australie ont mené cette étude en collaboration. L'objet d'analyse choisi était une croûte océanique de 1,9 kilogramme, extraite en 1976 à une profondeur de 4 830 mètres. Ces croûtes se distinguent par leur croissance extrêmement lente et scellent les changements chimiques de l'océan ainsi que les poussières cosmiques sur des millions d'années.

Explosion de kilonova et isotopes rares

Au cours de l'étude, l'isotope plutonium-244 (Pu-244) a été trouvé dans les couches de la croûte. La demi-vie de cette substance est d'environ 81 millions d'années. À l'aide d'équipements ultra-sensibles, les scientifiques ont réussi à identifier quelques centaines d'atomes dispersés dans différentes couches de la croûte. Parallèlement, les chercheurs ont également cherché l'isotope curium-247 (Cm-247), qui devrait se former avec le plutonium, mais aucune trace n'a été trouvée.

Selon Ixbt.com, la comparaison des données a permis de déterminer le moment de l'événement. La source de la matière existait dans l'univers il y a plus de 100 millions d'années, mais elle n'est pas assez ancienne pour que les traces de plutonium aient totalement disparu. La théorie la plus probable est celle d'une « kilonova » — une explosion résultant de la collision de deux étoiles à neutrons.

Dans de tels processus, une grande partie des éléments lourds de l'univers, y compris les actinides et les éléments transuraniens, est formée. La distribution uniforme du plutonium-244 à travers les couches indique que cet événement n'était pas bref comme l'explosion d'une supernova. Au contraire, cette substance a persisté longtemps dans le milieu interstellaire avant de pénétrer dans le système solaire.

Une histoire mystérieuse dans les archives géologiques

L'absence de l'isotope curium-247 confirme également l'hypothèse ci-dessus. En effet, cet isotope a une durée de vie plus courte et aurait dû se désintégrer complètement en plus de 100 millions d'années. Cette découverte constitue une preuve importante que l'un des épisodes rares liés à la synthèse d'éléments lourds dans notre galaxie a laissé sa trace dans l'histoire de la Terre.

Pour l'instant, la question de savoir comment cette explosion cosmique a influencé les processus biologiques sur Terre à l'époque reste ouverte. Les scientifiques prévoient désormais de rechercher des traces similaires dans d'anciennes roches montagneuses et dans le régolithe lunaire. Sur la surface de la Lune, les matières cosmiques peuvent être conservées presque inchangées à travers les ères géologiques, ouvrant de nouveaux horizons pour l'étude du passé de l'univers.