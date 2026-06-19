L'Europe vise l'indépendance spatiale : Gate Space lève 6,3 millions d'euros

La startup autrichienne Gate Space a reçu une aide financière de 6,3 millions d'euros du Conseil européen de l'innovation (EIC) dans le cadre d'un projet de développement de propulseurs chimiques pour satellites. Cet investissement s'inscrit dans le cadre d'une initiative plus large de l'Union européenne visant à réduire la dépendance envers les fournisseurs étrangers et à renforcer sa souveraineté stratégique dans le domaine des technologies spatiales. C'est ce qu'indique Ixbt.com dans son article.

Selon Ixbt.com, Gate Space a été la seule entreprise spatiale parmi les 38 participants gagnants de la phase de sélection actuelle. Ces fonds seront alloués à la mise en place de la production en série des systèmes de propulsion. Le premier produit de l'entreprise devrait effectuer son premier vol spatial en février prochain à bord du satellite autrichien BeaconSat.

Importance stratégique et capacités technologiques

Fondée en 2022 par des diplômés de l'Université technique de Vienne, Gate Space se spécialise aujourd'hui dans la création de systèmes de propulsion compacts pour satellites, capsules spatiales et engins d'atterrissage. Le produit phare de l'entreprise, le système Jetpack, est standardisé et destiné aux satellites de classe ESPA. La version la plus petite, Jetpack S, est produite en 9 mois et son prix commence à 450 000 euros.

Moritz Novak, dirigeant de l'entreprise, souligne que les technologies spatiales sont considérées non seulement comme commerciales, mais comme faisant partie d'une infrastructure critique. Avec l'augmentation de la densité des engins en orbite, la demande de moteurs fiables pour éviter les collisions et assurer une désorbitation contrôlée après la fin de mission a fortement augmenté.

Principaux facteurs de demande du marché

Selon les experts, le besoin de tels systèmes de propulsion est stimulé par trois axes principaux :

Le lancement de nombreux satellites dans le cadre de missions conjointes et la nécessité de les déplacer vers des orbites de travail distinctes ;

Le développement de missions de maintenance et de ravitaillement en carburant des engins orbitaux ;

L'augmentation des risques liés aux débris spatiaux et les nouvelles exigences de sécurité des organismes de réglementation.

Gate Space participe également au projet ASTRAL de l'Agence spatiale européenne (ESA). Ce projet vise à démontrer la technologie de ravitaillement automatique des satellites dans l'espace. D'ici 2028, l'amarrage et le transfert de carburant entre deux engins devraient être testés.

Bien que Gate Space soit un acteur relativement petit sur le marché spatial mondial, sa chaîne de production verticalement intégrée et sa capacité à livrer des produits dans des délais courts constituent un avantage majeur. À ce jour, le montant total des investissements attirés par l'entreprise s'élève à 22 millions de dollars et un nouveau portefeuille de contrats est en cours de formation pour 2027.