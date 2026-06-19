L'Europe vise l'indépendance spatiale : Gate Space lève 6,3 millions d'euros

·22·Technologie
L'Europe vise l'indépendance spatiale : Gate Space lève 6,3 millions d'euros

La startup autrichienne Gate Space a reçu une aide financière de 6,3 millions d'euros du Conseil européen de l'innovation (EIC) dans le cadre d'un projet de développement de propulseurs chimiques pour satellites. Cet investissement s'inscrit dans le cadre d'une initiative plus large de l'Union européenne visant à réduire la dépendance envers les fournisseurs étrangers et à renforcer sa souveraineté stratégique dans le domaine des technologies spatiales. C'est ce qu'indique Ixbt.com dans son article.

Selon Ixbt.com, Gate Space a été la seule entreprise spatiale parmi les 38 participants gagnants de la phase de sélection actuelle. Ces fonds seront alloués à la mise en place de la production en série des systèmes de propulsion. Le premier produit de l'entreprise devrait effectuer son premier vol spatial en février prochain à bord du satellite autrichien BeaconSat.

Importance stratégique et capacités technologiques

Fondée en 2022 par des diplômés de l'Université technique de Vienne, Gate Space se spécialise aujourd'hui dans la création de systèmes de propulsion compacts pour satellites, capsules spatiales et engins d'atterrissage. Le produit phare de l'entreprise, le système Jetpack, est standardisé et destiné aux satellites de classe ESPA. La version la plus petite, Jetpack S, est produite en 9 mois et son prix commence à 450 000 euros.

Moritz Novak, dirigeant de l'entreprise, souligne que les technologies spatiales sont considérées non seulement comme commerciales, mais comme faisant partie d'une infrastructure critique. Avec l'augmentation de la densité des engins en orbite, la demande de moteurs fiables pour éviter les collisions et assurer une désorbitation contrôlée après la fin de mission a fortement augmenté.

Principaux facteurs de demande du marché

Selon les experts, le besoin de tels systèmes de propulsion est stimulé par trois axes principaux :

  • Le lancement de nombreux satellites dans le cadre de missions conjointes et la nécessité de les déplacer vers des orbites de travail distinctes ;
  • Le développement de missions de maintenance et de ravitaillement en carburant des engins orbitaux ;
  • L'augmentation des risques liés aux débris spatiaux et les nouvelles exigences de sécurité des organismes de réglementation.
Gate Space participe également au projet ASTRAL de l'Agence spatiale européenne (ESA). Ce projet vise à démontrer la technologie de ravitaillement automatique des satellites dans l'espace. D'ici 2028, l'amarrage et le transfert de carburant entre deux engins devraient être testés.

Bien que Gate Space soit un acteur relativement petit sur le marché spatial mondial, sa chaîne de production verticalement intégrée et sa capacité à livrer des produits dans des délais courts constituent un avantage majeur. À ce jour, le montant total des investissements attirés par l'entreprise s'élève à 22 millions de dollars et un nouveau portefeuille de contrats est en cours de formation pour 2027.

EspaceTechnologieGate SpaceSatelliteInvestissement
Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Commentaires 0

Actualités connexes

Samsung s'apprête à présenter le smartphone Galaxy M47 5G de nouvelle générationSamsung s'apprête à présenter le smartphone Galaxy M47 5G de nouvelle générationAujourd'hui, 23:26Microsoft envisage d'utiliser les modèles DeepSeek au lieu d'OpenAI pour réduire les coûtsMicrosoft envisage d'utiliser les modèles DeepSeek au lieu d'OpenAI pour réduire les coûtsAujourd'hui, 22:56Plus noir que le noir : la peinture la plus sombre au monde pourrait révolutionner l'industrie automobilePlus noir que le noir : la peinture la plus sombre au monde pourrait révolutionner l'industrie automobileAujourd'hui, 22:49Fusion nucléaire contrôlée : des milliards investis dans une révolution énergétiqueFusion nucléaire contrôlée : des milliards investis dans une révolution énergétiqueAujourd'hui, 21:58Traces d'une explosion cosmique d'il y a 100 millions d'années trouvées au fond de l'océan PacifiqueTraces d'une explosion cosmique d'il y a 100 millions d'années trouvées au fond de l'océan PacifiqueAujourd'hui, 21:50Le gouvernement américain interdit les modèles d'Anthropic : sécurité nationale ou jeu politique ?Le gouvernement américain interdit les modèles d'Anthropic : sécurité nationale ou jeu politique ?Aujourd'hui, 21:27
AnnoncesPartenariat
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Technologie actualités

Pourquoi l'IA de Google ne peut-elle pas écrire correctement son propre nom ?
Pourquoi l'IA de Google ne peut-elle pas écrire correctement son propre nom ?
Honor 600 Pro présenté en Chine : appareil photo 200 MP et batterie 8000 mAh
Honor 600 Pro présenté en Chine : appareil photo 200 MP et batterie 8000 mAh
Honor 600 Smart Edition : Avec appareil photo 200 MP et batterie 8600 mAh
Honor 600 Smart Edition : Avec appareil photo 200 MP et batterie 8600 mAh
Les modèles Galaxy S23, S24 et S25 Ultra perdent des fonctionnalités One UI 8.5
Les modèles Galaxy S23, S24 et S25 Ultra perdent des fonctionnalités One UI 8.5
Les couleurs de l'iPhone 18 Pro révélées : le Dark Cherry devient la tendance principale
Les couleurs de l'iPhone 18 Pro révélées : le Dark Cherry devient la tendance principale
Les utilisateurs de Samsung Galaxy S23 rencontrent des problèmes après la mise à jour One UI 8.5
Les utilisateurs de Samsung Galaxy S23 rencontrent des problèmes après la mise à jour One UI 8.5
Une forte tempête magnétique débute sur Terre
Une forte tempête magnétique débute sur Terre
Batterie de 8000 mAh et appareil photo Leica de 200 MP : le Xiaomi 17 Max est sorti
Batterie de 8000 mAh et appareil photo Leica de 200 MP : le Xiaomi 17 Max est sorti