Secrets de l'univers : le détecteur AMS-02 réalise une découverte défiant les lois de la physique

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Secrets de l'univers : le détecteur AMS-02 réalise une découverte défiant les lois de la physique

De nouvelles données obtenues grâce au détecteur Alpha Magnetic Spectrometer (AMS-02) installé sur la Station spatiale internationale (ISS) remettent en question les modèles actuels de l'astrophysique. Les recherches ont révélé une structure anormale dans la composition des rayons cosmiques que les théories existantes ne peuvent expliquer. Cette découverte pourrait modifier radicalement notre compréhension de l'origine et du mouvement des particules dans l'univers. C'est ce qu'indique Ixbt.com dans son article.

Les rayons cosmiques sont des flux de particules à très haute énergie, résultant principalement d'événements extrêmes tels que l'explosion de supernovas. Au cours de ces processus, divers éléments, allant jusqu'au fer, sont éjectés dans l'espace et voyagent à travers la galaxie à des vitesses proches de celle de la lumière pendant des millions d'années avant d'atteindre la Terre. L'étude publiée dans la revue Physical Review Letters a révélé des caractéristiques inattendues de ces particules.

L'instrument AMS-02 opère dans l'espace depuis plus de 13 ans et a enregistré plus de 230 billions d'événements de rayons cosmiques. Selon ixbt.com, ce spectromètre peut analyser avec une haute précision des substances allant de l'hydrogène et l'hélium jusqu'à des éléments lourds rares comme le nickel et le zinc. Les résultats montrent que les éléments situés entre l'hélium et le fer se divisent en quatre groupes stables, ce qui ne correspond pas aux modèles scientifiques actuels.

Le mystérieux regroupement des rayons cosmiques

Les scientifiques ont découvert que les rayons cosmiques primaires sont divisés en deux classes : la première comprend l'hélium, le carbone, l'oxygène et le fer, tandis que la seconde regroupe le néon, le magnésium, le silicium et le soufre. Les rayons secondaires, particules formées lors de collisions avec le milieu interstellaire, ont également formé des groupes distincts tels que lithium-béryllium-bore et fluor-phosphore-potassium. Une telle régularité stricte n'était pas prévue par les modèles astrophysiques existants.

L'un des aspects les plus importants de la recherche est que l'AMS-02 a fourni des données d'une précision sans précédent sur des éléments auparavant difficiles à mesurer, tels que le phosphore, le chlore, le potassium, l'argon et le calcium. Ces données suggèrent l'existence de mécanismes ou de sources supplémentaires, encore inconnus, qui accélèrent les particules dans l'espace interstellaire.

L'une des plus grandes énigmes actuelles de la physique est la manière dont les particules conservent une énergie proche de la vitesse de la lumière. Bien que l'explosion d'une supernova fournisse l'impulsion initiale, le mouvement ultérieur des particules pourrait dépendre de processus physiques encore non étudiés dans le milieu interstellaire. Le détecteur AMS-02 poursuit sa mission, et les données collectées à l'avenir aideront à clarifier les concepts sur l'origine de la matière dans l'univers.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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