L’application Wrinkles, qui localise les lieux et révèle leur histoire, dévoilée

Les technologies de notre époque contribuent à enrichir notre quotidien. Une nouvelle application mobile capable de localiser l’utilisateur et de raconter des histoires intéressantes sur les lieux qui l’entourent a été créée : Wrinkles Cette application, disponible sur les plateformes iOS et Android, est un guide audio basé sur l’intelligence artificielle. Elle permet aux utilisateurs de découvrir l’histoire de leur environnement sans rester rivés à l’écran de leur smartphone. À ce sujet, Techcrunch.com en fait état.

Selon ixbt.com, l’application a été fondée par David Stemler et Ryan Hansan, deux amis de la vieille école passionnés de voyages. L’idée est née lorsque Stemler visitait le British Museum. En utilisant l’application officielle du musée, il s’est lassé de comparer les numéros affichés sur les murs avec les listes sur l’écran de son téléphone. Il a alors appelé Hansan depuis l’aéroport et s’est demandé pourquoi, si un téléphone de poche pouvait déterminer précisément où se trouvait l’utilisateur, l’environnement ne pouvait pas raconter spontanément son histoire.

Une couverture mondiale et des fonctionnalités interactives

À ce jour, la start-up a créé une base mondiale regroupant près de 1,3 million de points d’intérêt dans 177 pays. En plus des informations principales, les historiens, les musées, les créateurs de contenu et diverses marques peuvent ajouter leurs propres récits à la carte. Les utilisateurs peuvent découvrir ces histoires en se déplaçant dans une ville, ou explorer la carte à distance en effectuant des recherches.

L’application prend également en charge une fonction interactive de questions-réponses afin de recréer l’expérience d’une visite guidée traditionnelle. Par exemple, en consultant des informations sur la célèbre Trevi Fountain de Rome, l’utilisateur peut demander d’où provient son eau et obtenir une réponse directe grâce à l’intelligence artificielle. Un simple voyage se transforme ainsi en véritable leçon d’histoire.

Des fonctionnalités sociales et la conservation des souvenirs

Wrinkles n’est pas seulement un outil d’information : l’application possède également des fonctionnalités sociales. Elle permet de suivre ses amis, les membres de sa famille et diverses organisations, d’enregistrer les lieux intéressants découverts, de les partager avec d’autres et de créer des cartes personnalisées.

Les utilisateurs peuvent aussi personnaliser l’application en associant leurs souvenirs familiaux, leurs photos, leurs vidéos et leurs enregistrements audio à des lieux précis. Les familles peuvent ainsi préserver ensemble, pour les générations futures, de précieux souvenirs liés à leur maison d’enfance, au lieu de leur première rencontre ou à leur ville natale.