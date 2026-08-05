Le prix des cartes graphiques Gigabyte pourrait augmenter jusqu’à 40 %

L’évolution des prix des composants informatiques, notamment des puces graphiques, sur le marché mondial inquiète les utilisateurs et les spécialistes du secteur. Selon Ixbt.com, le grand distributeur japonais CFD-BIZ a averti ses clients d’une forte hausse du prix des cartes graphiques et s’en est publiquement excusé. Ces nouveaux changements devraient alourdir davantage la charge financière des consommateurs. Ixbt.com rapporte .

Alors que la hausse de 20 à 30 % du prix des cartes graphiques en Corée du Sud a déjà constitué un choc important, la situation devient encore plus grave sur le marché japonais. Dans une déclaration officielle adressée à ses clients, CFD-BIZ, l’un des principaux réseaux de distribution du pays, a indiqué que les prix pourraient bondir jusqu’à 40 %. Une telle hausse aura certainement un impact considérable sur le budget des acheteurs.

Pourquoi les prix augmentent-ils et qui est responsable ?

Habituellement, les distributeurs expliquent les changements de leur politique tarifaire par les tendances générales du marché ou l’inflation. Toutefois, dans ce cas, le distributeur japonais a attiré l’attention en citant directement le nom d’un fabricant dans sa déclaration. Selon le communiqué de l’entreprise, la révision des prix concernera précisément les produits de la marque Gigabyte

Selon CFD-BIZ, la nouvelle politique tarifaire entrera officiellement en vigueur le 1er août 2026 et s’appliquera à toutes les commandes passées après cette date. Pour l’instant, on ignore encore quels types de modèles seront concernés et quelle sera l’ampleur de la mesure, car la liste définitive pourrait évoluer.

Dans un message adressé aux consommateurs, les représentants du réseau de distribution ont présenté leurs excuses pour les désagréments occasionnés :

Nous présentons nos sincères excuses à tous les acheteurs pour cette annonce soudaine ;

Des changements sont introduits à la suite de la révision de la politique tarifaire du fabricant ;

Le prix des cartes graphiques Gigabyte devrait augmenter considérablement par rapport aux niveaux actuels ;

La nouvelle règle entrera en vigueur le 1er août 2026.

Selon les analystes, même si une seule marque a été citée, cette situation ne se limitera probablement pas à une seule entreprise. Conformément aux mécanismes du marché, d’autres fabricants majeurs pourraient eux aussi augmenter progressivement le prix de leurs produits. Cela pourrait finalement entraîner une hausse générale des prix sur l’ensemble du marché du matériel informatique.

À ce stade, les prix auxquels les consommateurs finaux pourront acheter des cartes graphiques et le degré de réalisme de la hausse attendue restent inconnus. Malgré tout, les passionnés de technologie et ceux qui prévoient d’assembler un PC de jeu doivent suivre attentivement l’évolution du marché.