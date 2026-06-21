Samsung annonce le Galaxy M47 5G, le « monstre » de nouvelle génération

Le géant technologique sud-coréen Samsung s'apprête à renouveler sa gamme de smartphones abordables et performants. L'entreprise a publié sur les réseaux sociaux les premiers teasers officiels du Galaxy M47 5G, qualifiant l'appareil de « monstre du niveau suivant » (Next Level Monster). Ce modèle, suivant la tradition des versions précédentes, met l'accent sur la performance et l'autonomie. C'est ce qu'indique l'information de Ixbt.com.

Selon la publication ixbt.com, la courte vidéo présentée par Samsung met l'accent sur les capacités de jeu du smartphone. L'appareil promet aux utilisateurs une interface graphique fluide, un taux de rafraîchissement élevé et des sessions de gaming prolongées. Cela suggère que la tradition des batteries à grande capacité, caractéristique de la série Galaxy M, sera maintenue dans le nouveau modèle.

Caractéristiques techniques et nouveautés attendues

D'après les premières informations, le Galaxy M47 5G devrait être équipé du processeur Snapdragon 6 Gen 3 de Qualcomm. Ce chipset, destiné aux appareils de milieu de gamme, se distingue par son efficacité énergétique et ses capacités de multitâche. De plus, l'appareil devrait être doté de 8 GB de RAM, ce qui est suffisant pour les applications modernes et les jeux gourmands.

Il y a également des nouveautés intéressantes concernant le logiciel. On suppose que le smartphone pourrait sortir de boîte avec le système d'exploitation Android 16 et la dernière surcouche One UI de Samsung. Si cette information est confirmée, le Galaxy M47 5G deviendra l'un des premiers smartphones de milieu de gamme à disposer du logiciel le plus récent du marché.

Samsung a choisi l'Inde comme principal marché de vente pour ce modèle, mais l'appareil devrait bientôt apparaître dans d'autres régions, y compris sur les marchés d'Asie centrale et d'Ouzbékistan. La série Galaxy M est très populaire auprès des utilisateurs ouzbeks grâce à son prix abordable et sa batterie puissante, et le nouveau modèle pourrait répéter ce succès.

Bien qu'aucune information précise n'ait été communiquée sur l'apparence extérieure et le système de caméras du smartphone, les images du teaser montrent que l'appareil aura un design moderne et compact. L'entreprise devrait révéler la date de présentation officielle et tous les paramètres techniques de l'appareil dans les prochains jours.