Imprimante 3D pour vaisseaux spatiaux : Divergent présente le système Monolith One

Le géant technologique américain Divergent Technologies a officiellement dévoilé Monolith One, une imprimante 3D de nouvelle génération destinée à révolutionner le monde industriel. Cet appareil se distingue non seulement par ses dimensions massives, mais aussi par sa capacité à produire en série des pièces métalliques complexes pour les secteurs aérospatial et de la défense. Cette technologie transforme radicalement les méthodes de fabrication traditionnelles, réduisant le temps de préparation des pièces complexes de plusieurs ordres de grandeur. C'est ce qu'indique Ixbt.com dans son article.

Selon Ixbt.com, Monolith One est l'un des plus grands appareils de sa catégorie. Sa hauteur dépasse 8 mètres et le processus est piloté par 12 lasers puissants d'une puissance totale de 24 kW. L'imprimante est adaptée aux métaux les plus demandés dans l'industrie, tels que l'aluminium, l'acier, le titane et les alliages de nickel. Par rapport aux équipements de la génération précédente, le nouveau système a réussi à doubler la vitesse de production.

Nouvelle usine à l'échelle industrielle et capacités techniques

Au-delà de cette nouveauté, Divergent a également annoncé la construction d'une nouvelle usine de 40 000 mètres carrés à Long Beach, en Californie du Sud. Il est prévu d'y installer 64 imprimantes Monolith One au cours des deux prochaines années. Actuellement, six de ces appareils fonctionnent avec succès dans l'usine de la société à Torrance.

La particularité du nouveau système est qu'il n'est pas seulement destiné à la création de prototypes, mais à la production de masse. Pour garantir la fiabilité, l'appareil est équipé des technologies suivantes :

Système de transfert automatique de poudre métallique ;

Capteurs de contrôle strict du régime thermique ;

Système de surveillance optique suivant la qualité d'impression en temps réel.

Comme l'a souligné le PDG de l'entreprise, Lukas Ginger, la plateforme de fabrication numérique permet de réduire le cycle de préparation des pièces complexes de plusieurs mois à quelques semaines, voire quelques jours dans certains cas. Cela est crucial, notamment pour la fabrication de corps de moteurs de fusées et de composants aéronautiques.

Partenariat stratégique et sécurité nationale

Aujourd'hui, Divergent collabore étroitement avec les plus grandes corporations aérospatiales et de défense des États-Unis, telles que Lockheed Martin, RTX et CoAspire. Le développement de telles technologies joue un rôle décisif pour obtenir l'avantage dans la course spatiale et moderniser l'industrie militaire.

Il convient également de noter que toutes les imprimantes sont entièrement assemblées sur le territoire des États-Unis et que les composants principaux sont achetés auprès de fabricants locaux. Il s'agit d'une étape stratégique visant à réduire la dépendance aux chaînes d'approvisionnement internationales et à assurer l'indépendance de l'industrie nationale. Une fois l'usine opérationnelle à pleine capacité, elle pourra produire des milliers de corps de moteurs de fusées chaque année.