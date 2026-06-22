Des physiciens mesurent la force la plus puissante de l'univers avec une précision record

·26·Technologie
Des physiciens mesurent la force la plus puissante de l'univers avec une précision record

Une nouvelle mondiale a secoué le monde de la physique : pour la première fois, des scientifiques ont réussi à mesurer directement la constante αs (alfa-s), qui définit l'interaction nucléaire forte entre les quarks et les gluons. Cette étude, publiée dans la revue Nature, bouleverse notre compréhension de l'une des forces fondamentales qui maintiennent l'univers et présente un résultat plusieurs fois plus précis que tous les calculs précédents. C'est ce qu'indique Ixbt.com dans son article.

L'interaction forte est la force qui lie les quarks à l'intérieur des protons et des neutrons. Bien qu'elle soit la plus puissante des quatre forces fondamentales de la nature, son étude a toujours été difficile pour les scientifiques. Le paramètre αs est la base de la théorie de la chromodynamique quantique (QCD). Sa particularité est qu'à haute énergie, cette force s'affaiblit, tandis qu'à basse énergie, elle devient si forte qu'il est impossible d'observer les quarks à l'état libre.

Abandon des modèles et nouvelle méthodologie

Selon ixbt.com, jusqu'à présent, les expériences menées via les détecteurs ATLAS et CMS dans de grands laboratoires comme le CERN reposaient sur certains modèles théoriques. Cela augmentait la probabilité d'erreurs de mesure. Dans cette nouvelle étude, les scientifiques ont pour la première fois abandonné les modèles pour combiner des données expérimentales à basse énergie avec la chromodynamique quantique sur réseau (lattice QCD).

Dans cette méthode, le temps et l'espace sont formés sous la forme d'un réseau spécial et les équations de la QCD sont résolues directement sur la base de principes fondamentaux. Stefan Sint, professeur au Trinity College, a souligné que c'est précisément cette approche qui a permis de contourner les complexités liées au confinement des quarks et d'obtenir des chiffres précis sans hypothèses supplémentaires.

Les résultats montrent que le taux d'erreur de la nouvelle constante est deux fois inférieur à l'erreur globale de toutes les mesures précédentes. Plus important encore, les petites erreurs restantes sont uniquement de nature statistique, liées à la méthode de Monte-Carlo. Cela garantit la transparence et la rigueur scientifique du résultat.

Importance pour le Grand collisionneur de hadrons

Cette découverte est pratiquement cruciale pour les expériences au Grand collisionneur de hadrons (LHC). Désormais, les physiciens pourront réduire considérablement les incertitudes théoriques lors de l'analyse des collisions proton-proton. Cela augmente la sensibilité dans la recherche de nouveaux phénomènes physiques au-delà du Modèle Standard, comme la matière noire ou des particules inconnues.

En conclusion, la mesure de la constante αs avec une telle précision ouvre une nouvelle ère dans la compréhension des lois du micromonde de l'univers. C'est un pas immense non seulement pour la physique théorique, mais pour tous les domaines scientifiques étudiant l'origine de l'univers et sa structure fondamentale. Désormais, les scientifiques peuvent prédire avec plus de précision les forces qui gouvernent l'univers.

PhysiqueChromodynamique QuantiqueCERNScienceGrand Collisionneur de Hadrons
Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Commentaires 0

Actualités connexes

Des scientifiques de la NASA proposent de transformer Titan en une immense base de carburant spatialeDes scientifiques de la NASA proposent de transformer Titan en une immense base de carburant spatialeAujourd'hui, 05:57L'une des plus grandes usines de biocarburants au monde sera construite au BrésilL'une des plus grandes usines de biocarburants au monde sera construite au BrésilAujourd'hui, 04:55Nouvelle tendance pour la santé masculine : l'optimisation du sperme se généraliseNouvelle tendance pour la santé masculine : l'optimisation du sperme se généraliseAujourd'hui, 04:28Révolution de la construction lunaire : des scientifiques trouvent un moyen d'extraire du verre et de la céramique du régolitheRévolution de la construction lunaire : des scientifiques trouvent un moyen d'extraire du verre et de la céramique du régolitheAujourd'hui, 03:51Révolution dans l'énergie nucléaire : Valar Atomics lance son nouveau micro-réacteur en 9 moisRévolution dans l'énergie nucléaire : Valar Atomics lance son nouveau micro-réacteur en 9 moisAujourd'hui, 03:26Crise dans l'industrie de la défense américaine : Northrop Grumman répond à la pénurie de moteurs de fuséesCrise dans l'industrie de la défense américaine : Northrop Grumman répond à la pénurie de moteurs de fuséesAujourd'hui, 02:58
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Technologie actualités

Pourquoi l'IA de Google ne peut-elle pas écrire correctement son propre nom ?
Pourquoi l'IA de Google ne peut-elle pas écrire correctement son propre nom ?
Honor 600 Pro présenté en Chine : appareil photo 200 MP et batterie 8000 mAh
Honor 600 Pro présenté en Chine : appareil photo 200 MP et batterie 8000 mAh
Honor 600 Smart Edition : Avec appareil photo 200 MP et batterie 8600 mAh
Honor 600 Smart Edition : Avec appareil photo 200 MP et batterie 8600 mAh
Les modèles Galaxy S23, S24 et S25 Ultra perdent des fonctionnalités One UI 8.5
Les modèles Galaxy S23, S24 et S25 Ultra perdent des fonctionnalités One UI 8.5
Les utilisateurs de Samsung Galaxy S23 rencontrent des problèmes après la mise à jour One UI 8.5
Les utilisateurs de Samsung Galaxy S23 rencontrent des problèmes après la mise à jour One UI 8.5
Les couleurs de l'iPhone 18 Pro révélées : le Dark Cherry devient la tendance principale
Les couleurs de l'iPhone 18 Pro révélées : le Dark Cherry devient la tendance principale
Une forte tempête magnétique débute sur Terre
Une forte tempête magnétique débute sur Terre
Batterie de 8000 mAh et appareil photo Leica de 200 MP : le Xiaomi 17 Max est sorti
Batterie de 8000 mAh et appareil photo Leica de 200 MP : le Xiaomi 17 Max est sorti