Des physiciens mesurent la force la plus puissante de l'univers avec une précision record

Une nouvelle mondiale a secoué le monde de la physique : pour la première fois, des scientifiques ont réussi à mesurer directement la constante αs (alfa-s), qui définit l'interaction nucléaire forte entre les quarks et les gluons. Cette étude, publiée dans la revue Nature, bouleverse notre compréhension de l'une des forces fondamentales qui maintiennent l'univers et présente un résultat plusieurs fois plus précis que tous les calculs précédents. C'est ce qu'indique Ixbt.com dans son article.

L'interaction forte est la force qui lie les quarks à l'intérieur des protons et des neutrons. Bien qu'elle soit la plus puissante des quatre forces fondamentales de la nature, son étude a toujours été difficile pour les scientifiques. Le paramètre αs est la base de la théorie de la chromodynamique quantique (QCD). Sa particularité est qu'à haute énergie, cette force s'affaiblit, tandis qu'à basse énergie, elle devient si forte qu'il est impossible d'observer les quarks à l'état libre.

Abandon des modèles et nouvelle méthodologie

Selon ixbt.com, jusqu'à présent, les expériences menées via les détecteurs ATLAS et CMS dans de grands laboratoires comme le CERN reposaient sur certains modèles théoriques. Cela augmentait la probabilité d'erreurs de mesure. Dans cette nouvelle étude, les scientifiques ont pour la première fois abandonné les modèles pour combiner des données expérimentales à basse énergie avec la chromodynamique quantique sur réseau (lattice QCD).

Dans cette méthode, le temps et l'espace sont formés sous la forme d'un réseau spécial et les équations de la QCD sont résolues directement sur la base de principes fondamentaux. Stefan Sint, professeur au Trinity College, a souligné que c'est précisément cette approche qui a permis de contourner les complexités liées au confinement des quarks et d'obtenir des chiffres précis sans hypothèses supplémentaires.

Les résultats montrent que le taux d'erreur de la nouvelle constante est deux fois inférieur à l'erreur globale de toutes les mesures précédentes. Plus important encore, les petites erreurs restantes sont uniquement de nature statistique, liées à la méthode de Monte-Carlo. Cela garantit la transparence et la rigueur scientifique du résultat.

Importance pour le Grand collisionneur de hadrons

Cette découverte est pratiquement cruciale pour les expériences au Grand collisionneur de hadrons (LHC). Désormais, les physiciens pourront réduire considérablement les incertitudes théoriques lors de l'analyse des collisions proton-proton. Cela augmente la sensibilité dans la recherche de nouveaux phénomènes physiques au-delà du Modèle Standard, comme la matière noire ou des particules inconnues.

En conclusion, la mesure de la constante αs avec une telle précision ouvre une nouvelle ère dans la compréhension des lois du micromonde de l'univers. C'est un pas immense non seulement pour la physique théorique, mais pour tous les domaines scientifiques étudiant l'origine de l'univers et sa structure fondamentale. Désormais, les scientifiques peuvent prédire avec plus de précision les forces qui gouvernent l'univers.