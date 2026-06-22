Le télescope Nancy Grace Roman, révélateur des secrets de l'univers, est arrivé sur le site de lancement

Les spécialistes de la NASA ont acheminé avec succès le télescope spatial Nancy Grace Roman, censé ouvrir une nouvelle ère dans l'exploration spatiale, au Kennedy Space Center en Floride. Cet immense appareil a été placé dans un conteneur de protection spécial au sein du Payload Hazardous Servicing Facility (PHSF). C'est ici que l'appareil passera les dernières étapes de préparation avant le vol. C'est ce qu'informe le site Ixbt.com .

Actuellement, les ingénieurs ont commencé les processus de test de tous les systèmes du télescope, le remplissage du carburant et l'adaptation aux conditions rigoureuses de l'espace profond. Selon ixbt.com, cette mission est réalisée afin de créer des cartes à grande échelle de l'univers et de répondre à de nombreuses questions encore inconnues pour l'humanité.

Capacités techniques et mission scientifique

Le télescope Nancy Grace Roman est équipé d'un miroir principal de 2,4 mètres et d'une optique à très grand angle. Cette technologie permettra aux scientifiques d'étudier l'énergie noire, les exoplanètes et la structure globale de l'univers avec une précision sans précédent. L'appareil opérera à un point situé à environ 1,5 million de kilomètres de la Terre et sera capable de photographier d'immenses régions de l'espace simultanément.

Il a été rapporté que le transport du télescope a été effectué à l'aide d'une barge Pegasus. Le photographe Jerry Pike, spécialisé dans les thèmes spatiaux, a filmé l'arrivée de cette barge au centre Kennedy à l'aide d'un drone et a publié les images sur les réseaux sociaux. Cela a suscité un grand intérêt parmi les passionnés d'espace et a confirmé une fois de plus l'importance de la mission.

Lancement via la fusée SpaceX Falcon Heavy

La tâche d'acheminer cet appareil scientifique complexe en orbite a été confiée à la fusée Falcon Heavy de la société SpaceX, propriété d'Elon Musk. Cette puissante fusée, dotée de trois boosters, lancera le télescope depuis le pas de tir LC-39A. Grâce à sa capacité de charge et sa fiabilité, la Falcon Heavy est considérée comme le choix le plus optimal pour de tels projets stratégiques.

Le lancement officiel de la mission est prévu pour le 30 août de cette année. Si tous les préparatifs se déroulent comme prévu, l'humanité franchira une nouvelle étape dans l'exploration de l'univers dès les premiers mois de l'automne. Le télescope Nancy Grace Roman complétera les capacités des télescopes Hubble et James Webb pour collecter des données précieuses sur l'évolution de l'univers.