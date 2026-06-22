Cadeau inattendu pour les propriétaires du Samsung Galaxy A24 : la mise à jour One UI 8.5 est disponible

Le géant technologique sud-coréen Samsung a réservé une surprise pour l'un de ses smartphones abordables, le Galaxy A24. Alors que de nombreux utilisateurs et experts doutaient que cet appareil reçoive un nouveau logiciel, l'entreprise a commencé à déployer la version finale de l'interface One UI 8.5 pour le Galaxy A24. C'est ce qu'indique le rapport de Ixbt.com.

Selon Ixbt.com, la mise à jour initiale est apparue sur les appareils destinés au marché sud-coréen portant l'indice SM-A245N. Ce pack de firmware, publié sous le numéro A245NKSU9FZF1, pèse environ 2,4 GB. Cela signifie qu'il est recommandé aux utilisateurs de s'assurer qu'il y a suffisamment d'espace dans la mémoire de l'appareil et d'utiliser un réseau Wi-Fi stable avant de télécharger la mise à jour.

Nouvelles fonctionnalités et changements visuels

La surcouche One UI 8.5 est basée sur le système d'exploitation Android 16 QPR2, qui non seulement renforce la sécurité du système, mais inclut également une série de changements visuels améliorant radicalement l'expérience utilisateur. Plus précisément, les designers de Samsung ont retravaillé les effets de transparence et de flou (blur) de l'interface, donnant un aspect moderne aux menus et au panneau de notifications.

Sur le plan fonctionnel, plusieurs nouveautés utiles ont été ajoutées. Désormais, les utilisateurs du Galaxy A24 peuvent effectuer des enregistrements partiels de l'écran. Cette fonction est très pratique car elle permet de filmer uniquement l'application ou la zone nécessaire, et non l'écran entier. De plus, la performance globale et la stabilité du système ont été considérablement optimisées.

Cette nouvelle revêt une importance particulière pour les utilisateurs ouzbeks, car le modèle Galaxy A24 est très populaire sur le marché des smartphones du pays en raison de son prix abordable et de sa fiabilité. Bien que la mise à jour ne soit pour l'instant disponible qu'en Corée du Sud, elle devrait atteindre les appareils d'Asie centrale, y compris en Ouzbékistan, dans les prochains jours.

Il convient de noter que le Galaxy A24 n'avait pas été officiellement confirmé dans la liste des appareils recevant la mise à jour One UI 8.5 pendant longtemps. Cette étape de Samsung témoigne d'un renforcement de sa politique de support pour les appareils des segments moyen et bas de gamme. Pour vérifier la mise à jour, il suffit d'aller dans la section « Mise à jour logicielle » des paramètres du smartphone.