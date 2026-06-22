Instagram conquiert les grands écrans : nouveaux formats testés sur l'application TV

Le réseau social Instagram travaille à la refonte et à l'extension de son application destinée aux téléviseurs. L'entreprise vise désormais à porter sur les écrans TV non seulement des vidéos courtes, mais aussi des contenus de longue durée, des séries multi-épisodes et des diffusions en direct. Cette étape indique que la plateforme sort du cadre traditionnel des réseaux sociaux pour concurrencer les grands services de streaming. C'est ce qu'indique Techcrunch.com dans son article.

Selon les informations d'ixbt.com, la corporation Meta souhaite faire d'Instagram la principale source de divertissement pour les utilisateurs dans les hôtels. À cet effet, un système de canaux spécialisés est mis en place dans l'application TV. Lorsque les utilisateurs ouvrent l'application, ils pourront regarder des thèmes correspondant à leurs intérêts — humour, sport ou contenus de leurs blogueurs préférés — sous forme de canaux distincts.

Concurrence avec les services de streaming

Instagram concurrence TikTok et YouTube depuis longtemps, mais cette nouvelle stratégie montre qu'elle pénètre également le terrain de géants comme Netflix et Amazon Prime Video. Les contenus sérialisés et les vidéos au format long permettent de retenir les utilisateurs plus longtemps à l'écran. Cela offre, à son tour, aux annonceurs la possibilité de toucher une audience nouvelle et plus large.

Sur le plan technique, plusieurs commodités sont ajoutées. L'application Instagram TV sera désormais disponible sur les smart-TV Samsung. Auparavant, ce programme avait été lancé sur les plateformes Amazon Fire et Google TV. De plus, les utilisateurs auront la possibilité de caster directement leurs vidéos Reels ou leurs contenus enregistrés depuis leur smartphone vers le téléviseur.

L'un des changements les plus importants de la plateforme est la prise en charge des vidéos horizontales. Bien qu'Instagram ait longtemps mis l'accent sur le format vertical, les vidéos en mode paysage sont plus naturelles et confortables pour les écrans de télévision. Par conséquent, une section spéciale pour les vidéos horizontales est testée dans l'application.

En outre, la possibilité de consulter la section Stories via l'application TV a été créée. Auparavant, seules les vidéos Reels pouvaient être visionnées dans cette application. Désormais, les utilisateurs peuvent suivre les activités quotidiennes de leurs proches et amis sur grand écran. De telles nouveautés visent à rendre l'écosystème Instagram encore plus intégré.

Projets exclusifs de longue durée et multi-épisodes ;

Visionnage de diffusions en direct en haute qualité sur grand écran ;

Contenus vidéo professionnels au format horizontal ;

Transfert du contenu du smartphone vers la TV en un seul clic.

Ces nouveautés sont également d'une importance cruciale pour les utilisateurs en Ouzbékistan. Alors que le nombre d'utilisateurs de Smart TV augmente dans notre pays, l'expansion de l'application Instagram pourrait inciter les créateurs de contenus locaux (vineurs et blogueurs) à adopter de nouveaux formats. On s'attend désormais à ce que les créateurs ouzbeks publient non seulement des vidéos de 15 secondes, mais aussi des émissions et des séries complètes sur cette plateforme.