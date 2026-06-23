Five Eyes avertit : l'IA pourrait paralyser l'État et les entreprises

·29·Technologie
Five Eyes avertit : l'IA pourrait paralyser l'État et les entreprises

Five Eyes (États-Unis, Royaume-Uni, Canada, Australie et Nouvelle-Zélande), considéré comme l'alliance de renseignement la plus influente au monde, a publié une déclaration commune sur les risques graves liés au développement de l'intelligence artificielle (IA). Selon les prévisions des services de renseignement, les modèles d'IA de nouvelle génération qui apparaîtront dans les prochains mois pourraient créer les conditions d'attaques cybernétiques capables de paralyser complètement les structures étatiques et les grands systèmes commerciaux. C'est ce qu'indique l'information de Ixbt.com.

Les experts soulignent que les technologies d'IA modernes abaissent considérablement le seuil de connaissances et de compétences nécessaires pour mener des cyberattaques. Désormais, même des hackers sans expérience peuvent multiplier la vitesse, l'échelle et la complexité des attaques grâce à des algorithmes complexes. Cela transforme la question de la cybersécurité d'une simple tâche technique en un élément fondamental de la sécurité nationale et de la stabilité économique.

Risques systémiques et approche stratégique

Les agences de renseignement insistent sur le fait que la lutte contre les cybermenaces ne doit plus être uniquement l'affaire des spécialistes IT. Aujourd'hui, la cyberstabilité est un problème systémique qui doit être examiné à l'échelle de l'ensemble de la société et des organisations. En effet, les attaques réalisées via l'IA devraient frapper non seulement des ordinateurs individuels, mais aussi les infrastructures critiques, les chaînes d'approvisionnement et les mécanismes de gouvernance étatique.

Selon Ixbt.com, les cyber-risques sont désormais évalués comme un facteur affectant directement la confiance du marché et la viabilité des entreprises. Alors que les dangers de l'intelligence artificielle étaient auparavant discutés de manière théorique, les experts de Five Eyes commencent maintenant à parler de scénarios concrets et de menaces réelles à court terme.

Contexte politique et restrictions

Sur fond de ces avertissements, la question de la limitation de l'accès aux modèles d'IA avancés, notamment les développements de la société Anthropic, revient à l'ordre du jour. Auparavant, des rapports ont circulé sur des décisions limitant l'utilisation de certains systèmes par des utilisateurs étrangers pour des raisons de sécurité nationale. De telles mesures sont vues comme un moyen d'assurer la sécurité dans la course technologique.

Ces avertissements sont également d'une importance cruciale pour les pays en cours de numérisation rapide comme l'Ouzbékistan. Augmenter la résilience des services publics et du système financier face aux cyberattaques menées via des modèles d'IA, former du personnel et moderniser les systèmes de défense reste une tâche stratégique. Les experts soulignent qu'en parallèle des bénéfices apportés par l'intelligence artificielle, il est nécessaire d'être prêt à contrer sa forme militarisée.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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