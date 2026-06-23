La société SpaceX, dirigée par Elon Musk, a franchi une nouvelle étape cruciale dans la colonisation de l'espace. Après les projets Starlink et Starship, l'entreprise a réussi le premier vol de démonstration de sa nouvelle capsule Starfall, spécialisée dans le retour sécurisé de cargaisons de l'orbite vers la Terre. Cette technologie devrait ouvrir une nouvelle ère pour la fabrication industrielle spatiale et la livraison rapide de résultats de recherches scientifiques. C'est ce qu'indique l'information de Ixbt.com.

La mission a débuté le 23 juin depuis le pas de tir SLC-40 à Cap Canaveral, en Floride. La fusée Falcon 9 a placé avec succès la capsule sur l'orbite prévue. Fait notable, le premier étage de la fusée, immatriculé B1078, a effectué sa 29ème mission et a atterri avec précision sur la plateforme "A Shortfall of Gravitas" dans l'océan Atlantique après avoir accompli sa tâche.

Capacités techniques de la capsule Starfall

Starfall est un appareil conçu pour ramener sur Terre des produits pharmaceutiques, des substances cristallines et d'autres produits de haute technologie obtenus dans des laboratoires spatiaux spécialisés. La capsule a un diamètre de 3,1 mètres et une hauteur d'environ 75 centimètres. Avec un poids total de 2,1 tonnes, l'appareil peut transporter jusqu'à une tonne de charge utile, un chiffre nettement supérieur aux alternatives commerciales existantes sur le marché.

Selon les données de ixbt.com, le plan de vol a été élaboré avec une précision extrême. Après que le second étage de la fusée Falcon 9 a placé la capsule Starfall en orbite, un tour et demi autour de la Terre a été effectué. Ensuite, une manœuvre de freinage a été exécutée, la capsule s'est séparée du bloc principal et a commencé sa rentrée atmosphérique. L'amerrissage de l'appareil dans l'océan Pacifique, à environ 965 kilomètres des côtes de la Californie, doit être réalisé à l'aide de parachutes.

Une nouvelle direction pour l'économie spatiale

La structure de Starfall se compose de deux parties principales : le compartiment de cargaison et un bouclier thermique en fibre de carbone. Les médicaments et matériaux produits en microgravité sont protégés des hautes températures lors de la rentrée dans l'atmosphère terrestre précisément grâce à ce bouclier. Un système d'azote comprimé est utilisé pour l'orientation de l'appareil dans l'espace.

À l'avenir, SpaceX prévoit d'utiliser ces capsules non seulement pour des vols suborbitaux de courte durée, mais aussi pour des missions prolongées en orbite terrestre basse. De plus, le projet Starfall a été conçu dès le départ pour être intégré aux gigantesques vaisseaux Starship. Cela suggère que cette technologie pourrait également être utilisée pour transporter des cargaisons revenant de Mars ou de la Lune.

Ce test réussi assure à SpaceX un leadership dans l'un des segments les plus prometteurs de l'économie spatiale : la logistique de production orbitale. Cette nouvelle est également importante pour les passionnés de technologie ouzbeks car, à mesure que le coût du lancement de cargaisons vers l'espace diminue, les possibilités d'envoyer des expériences d'instituts de recherche locaux en orbite s'élargissent.