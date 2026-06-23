Un événement a provoqué un grand émoi dans le monde technologique international : le nouveau supercalculateur chinois LineShine a pris la première place du prestigieux classement Top500, dépassant le système El Capitan des États-Unis. Cela est considéré non seulement comme un record de puissance de calcul, mais aussi comme une démonstration de l'indépendance technologique de la Chine malgré les sanctions occidentales. C'est ce qu'indique Ixbt.com dans son article.

Installé au Centre National de Calcul Supercalculateur de Shenzhen, le système LineShine a enregistré une performance de 2,198 exaflops au test Linpack. Avec ce résultat, il devient le premier supercalculateur de l'histoire de l'humanité à franchir la barre des 2 exaflops en calculs FP64. Le point crucial est que ce résultat a été atteint sans aucun accélérateur graphique, uniquement à l'aide de processeurs centraux.

Une victoire des technologies nationales

La base du système LineShine se compose de processeurs LX2 basés sur l'architecture Armv9 développée en Chine. Chaque processeur possède 304 cœurs de calcul et fonctionne à une fréquence de 1,55 GHz. Au total, le système comprend environ 13,8 millions de cœurs. Selon ixbt.com, ce complexe est équipé d'un réseau interne à haute vitesse nommé LingQi et d'une mémoire HBM avec une bande passante de 4 TB/s pour chaque processeur.

De plus, chaque nœud de calcul est équipé de 256 GB de mémoire DDR5 supplémentaire. Pour maintenir une telle puissance, le système consomme 42,2 MW d'énergie. LineShine a pris la tête non seulement du Top500 traditionnel, mais aussi du classement HPCG, considéré comme plus important pour les tâches scientifiques et d'ingénierie.

Intelligence artificielle et approche scientifique

Il convient de noter que LineShine est légèrement en retard sur ses concurrents américains tels qu'El Capitan, Frontier et Aurora pour les tâches liées à l'intelligence artificielle (AI). Au test HPL-MxP, le système chinois a affiché un résultat de 7,92 exaflops. Cela est dû à l'architecture du système : il ne repose pas sur des accélérateurs AI spécialisés comme AMD Instinct ou Intel Ponte Vecchio, mais sur des calculs processeurs classiques.

Les fabricants ont concentré leur attention sur la modélisation scientifique, les calculs d'ingénierie complexes et la recherche fondamentale à haute performance. Cette approche fait du système LineShine l'outil le plus parfait pour des objectifs purement scientifiques.

Le succès du système LineShine a prouvé que la Chine peut développer sa base technologique de manière indépendante dans des conditions de restrictions d'exportation imposées par les États-Unis. Selon les experts, cet exploit modifiera l'équilibre des forces sur le marché mondial des supercalculateurs et stimulera la création de systèmes encore plus puissants et économes en énergie à l'avenir.