La Chine lance la nouvelle fusée Long March 7A : le temps de préparation réduit de moitié

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La Chine lance la nouvelle fusée Long March 7A : le temps de préparation réduit de moitié

L'industrie spatiale chinoise continue d'étendre ses capacités technologiques. Depuis le cosmodrome de Wenchang, la fusée lourde Long March 7A (Changzheng-7A) a réussi son vol, plaçant en orbite le satellite expérimental 26A. Cette mission est significative non seulement pour le déploiement du nouvel appareil, mais aussi pour l'accélération sans précédent des processus de préparation au sol. C'est ce qu'indique le rapport de ixbt.com.

Développée par la China Aerospace Science and Technology Corporation (CASC), cette fusée se distingue par sa conception universelle. Elle peut utiliser des coiffes de différentes tailles (diamètres de 4,2 et 3,7 mètres), offrant une grande flexibilité pour le lancement de satellites de divers poids et volumes. Selon ixbt.com, ce vol marque la 653e mission historique pour la famille de fusées Long March.

Tests technologiques et nouvelles capacités

Le satellite expérimental 26A, placé en orbite, a été conçu par des spécialistes de l'Académie des technologies spatiales de Shanghai. Cet appareil devrait effectuer une série de tests cruciaux dans l'espace. Plus précisément, il servira à des recherches scientifiques visant à améliorer les communications satellitaires, la vitesse de transmission des données et les technologies de radio-écoute.

L'un des aspects les plus importants de cette mission est l'optimisation du processus de préparation au vol. En passant à un modèle de standardisation et de groupes de travail spécialisés, les experts ont réussi à réduire considérablement le cycle de préparation au sol. Les processus pré-vol, qui duraient auparavant 35 jours, sont désormais achevés en seulement 19 jours.

Objectifs stratégiques de la Chine dans l'espace

La réduction du temps de préparation de près de moitié permet à la Chine d'augmenter la fréquence de ses lancements spatiaux et de renforcer sa compétitivité sur le marché mondial des services spatiaux. Un tel rythme de travail accéléré ouvre la voie à une mise en œuvre plus rapide des projets scientifiques et commerciaux.

Le succès de la fusée Long March 7A marque une nouvelle étape dans le développement des communications spatiales longue distance de la Chine et le renforcement de ses propres systèmes satellitaires indépendants. Les données recueillies par le satellite expérimental devraient être utilisées à l'avenir pour créer des réseaux de communication stables et à haute vitesse à travers le monde.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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