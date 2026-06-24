SpaceXAI construit la plus grande installation de traitement des eaux au monde pour ses projets d'AI

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SpaceXAI construit la plus grande installation de traitement des eaux au monde pour ses projets d'AI

La société SpaceXAI, dirigée par Elon Musk, a annoncé la relance d'un projet d'infrastructure massif interrompu à Memphis (États-Unis). La plus grande installation de traitement des eaux usées au monde servira à répondre aux besoins des projets d'AI et des centres de données (data centers). C'est ce qu'indique l'information de Ixbt.com.

La valeur totale du projet est estimée à près de 80 millions de dollars. Annoncée initialement en février 2025, cette station est considérée comme le plus grand objet de traitement des eaux de son genre. L'objectif principal est d'assurer un approvisionnement continu en eau pour les centres de calcul haute performance de l'entreprise et de réduire la charge sur les nappes phréatiques locales.

Selon les calculs, l'installation pourra traiter jusqu'à 49,2 millions de litres d'eaux usées par jour. Plus important encore, une partie de l'eau traitée sera réinjectée dans l'infrastructure urbaine de Memphis, ce qui aidera à réduire considérablement la pression sur le système général d'approvisionnement en eau de la région.

Arrêt de la construction et nouvelle stratégie

La construction a débuté en septembre 2025, mais peu après, en avril de la même année, les travaux ont été temporairement gelés. Cela était dû à une redistribution des ressources internes et à la préparation d'un processus potentiel d'IPO (introduction en bourse). À l'époque, l'attention s'est portée sur l'extension des capacités de calcul des data centers.

Cependant, en février 2026, la direction de l'entreprise a revu sa stratégie et a déclaré vouloir finaliser les infrastructures principales. Après des négociations avec le maire de Memphis et les représentants des services publics, la décision finale de reprendre la construction a été prise.

Selon le plan, les travaux principaux devraient reprendre au premier trimestre 2027. Toutefois, comme l'a souligné Elon Musk, le processus pourrait commencer plus tôt que prévu, dès le quatrième trimestre 2026.

Fusion de SpaceX et xAI

Ce projet est réalisé dans le contexte de changements structurels au sein de SpaceX. En février 2026, SpaceX a racheté sa startup d'AI, xAI. En conséquence, xAI a cessé d'exister en tant qu'entreprise indépendante pour devenir une division spécialisée en AI au sein de SpaceX sous la marque SpaceXAI.

Le développement rapide des technologies d'AI et l'entraînement de grands réseaux de neurones exigent d'énormes quantités d'énergie et de ressources en eau pour les systèmes de refroidissement. Cette installation massive construite par SpaceXAI démontre non seulement la responsabilité écologique du géant technologique, mais servira également de modèle important pour le développement durable des infrastructures AI à l'avenir.

SpaceXAIElon MuskIntelligence ArtificielleData CenterInfrastructure
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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