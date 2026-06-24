La version globale du Samsung Galaxy S26 FE apparaît sur Geekbench : des résultats inférieurs aux attentes

·8·Technologie
La version globale du Samsung Galaxy S26 FE apparaît sur Geekbench : des résultats inférieurs aux attentes

Le géant technologique sud-coréen Samsung travaille sur son futur smartphone Galaxy S26 FE. La version destinée au marché mondial est apparue dans la base de données des tests de performance Geekbench. Les résultats des tests de ce modèle, portant l'indice SM-S741B, suscitent diverses discussions parmi les passionnés de technologie, car les indicateurs se sont révélés légèrement inférieurs aux prévisions précédentes. C'est ce qu'informe le site Ixbt.com.

Selon les informations d'ixbt.com, le nouveau Galaxy S26 FE est équipé de la puce Exynos 2500 (S5E9955), conçue par Samsung. Lors du test, le smartphone fonctionnait avec 8 GB de RAM et l'interface One UI 9 basée sur le système d'exploitation Android 17. Dans les tests effectués sur la plateforme Geekbench 6.7.1, la version globale a réussi à obtenir 2104 points en mode single-core et 7148 points en mode multi-core.

Différences régionales et analyse des performances

Fait intéressant, la variante destinée au marché intérieur de la Corée du Sud avait enregistré des résultats plus élevés. Selon les données, la version coréenne a obtenu 2255 points au test single-core et 7450 points en mode multi-core. Cela suggère que la puissance des smartphones destinés au marché mondial pourrait être légèrement limitée.

De plus, lors des premiers tests effectués en avril de cette année, cette puce avait affiché des résultats encore plus élevés — respectivement 2426 et 8004 points. Selon les experts, la baisse actuelle pourrait être due au fait que le logiciel n'est pas encore totalement optimisé ou que les fréquences ont été réduites pour améliorer l'efficacité énergétique.

Sur le marché des smartphones, la série Samsung Fan Edition (FE) se distingue toujours par son prix abordable et ses caractéristiques proches de celles des flagships. La version globale du modèle Galaxy S26 FE devrait également arriver dans notre région. Cependant, si la puissance de la puce Exynos 2500 est suffisante pour les tâches quotidiennes, son comportement dans les jeux lourds et les travaux graphiques complexes reste pour l'instant une question.

Pour l'instant, Samsung n'a pas officiellement révélé les spécifications techniques exactes de cet appareil. La présentation officielle du modèle Galaxy S26 FE est attendue pour le second semestre 2026. D'ici là, il est probable que l'entreprise perfectionne le logiciel et améliore les indicateurs de performance.

SamsungGalaxy S26 FEExynos 2500GeekbenchTechnologie
Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Commentaires 0

Actualités connexes

Slate Auto, soutenue par Jeff Bezos, présente une voiture électrique abordableSlate Auto, soutenue par Jeff Bezos, présente une voiture électrique abordableAujourd'hui, 17:56La Chine prépare une nouvelle ère spatiale : une fusée réutilisable de 7 mètres révéléeLa Chine prépare une nouvelle ère spatiale : une fusée réutilisable de 7 mètres révéléeAujourd'hui, 17:20Révolution de la physique quantique : le secret des trous noirs révélé par la théorie des cordesRévolution de la physique quantique : le secret des trous noirs révélé par la théorie des cordesAujourd'hui, 16:58Les puces NVIDIA vendues deux fois plus cher sur le « marché noir » chinoisLes puces NVIDIA vendues deux fois plus cher sur le « marché noir » chinoisAujourd'hui, 16:28Révolution dans le monde des smartphones : une batterie de 14 000 mAh en préparation en ChineRévolution dans le monde des smartphones : une batterie de 14 000 mAh en préparation en ChineAujourd'hui, 15:55Nouvelle étape dans la course spatiale : retour du Pegasus XL et semaine record pour SpaceXNouvelle étape dans la course spatiale : retour du Pegasus XL et semaine record pour SpaceXAujourd'hui, 15:20
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Technologie actualités

Premier design de l'iPhone 18 dévoilé : Apple opterait pour un look inattendu
Premier design de l'iPhone 18 dévoilé : Apple opterait pour un look inattendu
Pourquoi l'IA de Google ne peut-elle pas écrire correctement son propre nom ?
Pourquoi l'IA de Google ne peut-elle pas écrire correctement son propre nom ?
Honor 600 Pro présenté en Chine : appareil photo 200 MP et batterie 8000 mAh
Honor 600 Pro présenté en Chine : appareil photo 200 MP et batterie 8000 mAh
Les utilisateurs de Samsung Galaxy S23 rencontrent des problèmes après la mise à jour One UI 8.5
Les utilisateurs de Samsung Galaxy S23 rencontrent des problèmes après la mise à jour One UI 8.5
Les modèles Galaxy S23, S24 et S25 Ultra perdent des fonctionnalités One UI 8.5
Les modèles Galaxy S23, S24 et S25 Ultra perdent des fonctionnalités One UI 8.5
Les couleurs de l'iPhone 18 Pro révélées : le Dark Cherry devient la tendance principale
Les couleurs de l'iPhone 18 Pro révélées : le Dark Cherry devient la tendance principale
Une forte tempête magnétique débute sur Terre
Une forte tempête magnétique débute sur Terre
Les maquettes de l'iPhone 18 Pro et de l'iPhone 18 Pro Max montrées pour la première fois en vidéo en direct
Les maquettes de l'iPhone 18 Pro et de l'iPhone 18 Pro Max montrées pour la première fois en vidéo en direct