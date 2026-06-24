La version globale du Samsung Galaxy S26 FE apparaît sur Geekbench : des résultats inférieurs aux attentes

Le géant technologique sud-coréen Samsung travaille sur son futur smartphone Galaxy S26 FE. La version destinée au marché mondial est apparue dans la base de données des tests de performance Geekbench. Les résultats des tests de ce modèle, portant l'indice SM-S741B, suscitent diverses discussions parmi les passionnés de technologie, car les indicateurs se sont révélés légèrement inférieurs aux prévisions précédentes. C'est ce qu'informe le site Ixbt.com.

Selon les informations d'ixbt.com, le nouveau Galaxy S26 FE est équipé de la puce Exynos 2500 (S5E9955), conçue par Samsung. Lors du test, le smartphone fonctionnait avec 8 GB de RAM et l'interface One UI 9 basée sur le système d'exploitation Android 17. Dans les tests effectués sur la plateforme Geekbench 6.7.1, la version globale a réussi à obtenir 2104 points en mode single-core et 7148 points en mode multi-core.

Différences régionales et analyse des performances

Fait intéressant, la variante destinée au marché intérieur de la Corée du Sud avait enregistré des résultats plus élevés. Selon les données, la version coréenne a obtenu 2255 points au test single-core et 7450 points en mode multi-core. Cela suggère que la puissance des smartphones destinés au marché mondial pourrait être légèrement limitée.

De plus, lors des premiers tests effectués en avril de cette année, cette puce avait affiché des résultats encore plus élevés — respectivement 2426 et 8004 points. Selon les experts, la baisse actuelle pourrait être due au fait que le logiciel n'est pas encore totalement optimisé ou que les fréquences ont été réduites pour améliorer l'efficacité énergétique.

Sur le marché des smartphones, la série Samsung Fan Edition (FE) se distingue toujours par son prix abordable et ses caractéristiques proches de celles des flagships. La version globale du modèle Galaxy S26 FE devrait également arriver dans notre région. Cependant, si la puissance de la puce Exynos 2500 est suffisante pour les tâches quotidiennes, son comportement dans les jeux lourds et les travaux graphiques complexes reste pour l'instant une question.

Pour l'instant, Samsung n'a pas officiellement révélé les spécifications techniques exactes de cet appareil. La présentation officielle du modèle Galaxy S26 FE est attendue pour le second semestre 2026. D'ici là, il est probable que l'entreprise perfectionne le logiciel et améliore les indicateurs de performance.