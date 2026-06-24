Slate Auto, soutenue par Jeff Bezos, présente une voiture électrique abordable

Alors que le marché des véhicules électriques s'élargit de jour en jour, la startup Slate Auto, financée par le milliardaire Jeff Bezos, a annoncé sa nouveauté révolutionnaire. L'entreprise a fixé le prix de départ de son premier pick-up électrique à 24 950 dollars. Ce montant est deux fois inférieur au prix moyen d'une voiture neuve aux États-Unis, et cette étape devrait déclencher une véritable guerre des prix dans le segment des transports électriques. C'est ce qu'indique Techcrunch.com dans son article.

Ce modèle présenté par Slate Auto se distingue non seulement par son prix, mais aussi par l'amélioration de ses capacités techniques. Initialement, l'autonomie du modèle de base était estimée à 150 milles (environ 241 km) par charge, mais selon les dernières données, ce chiffre a été porté à 205 milles (330 km). Selon ixbt.com, l'entreprise a commencé à accepter les précommandes pour le nouveau véhicule à partir de mercredi.

Principe de transformation et de simplicité

Le véhicule Slate Auto se distingue par sa structure ultra-simple et modulable. La voiture est initialement présentée comme un pick-up pour deux personnes, mais elle peut être facilement transformée en SUV pour cinq personnes. Le prix de cette version transformée commence à 29 950 dollars. L'important est que les propriétaires pourront effectuer ces modifications eux-mêmes à l'aide d'instructions spéciales.

Afin de réduire les coûts au maximum, le fabricant a pris plusieurs décisions atypiques. Par exemple, la voiture ne dispose pas de système d'infodivertissement traditionnel et les vitres sont remontées manuellement. De plus, le processus de peinture en usine a été supprimé — toutes les voitures sont livrées dans un matériau composite gris uniforme. Les clients peuvent commander des films de couleurs différentes (wrap) selon leurs préférences.

Concurrence et stratégie de marché

Actuellement, la concurrence dans le segment des voitures électriques abordables n'est pas très forte. Le produit de Slate Auto sera le principal concurrent de modèles tels que la Chevrolet Bolt (29 000 dollars) et la Nissan Leaf (32 000 dollars). Ford prévoit également de lancer un pick-up électrique à 30 000 dollars d'ici 2027, mais Slate Auto a déjà commencé à occuper cette partie du marché.

L'entreprise a renoncé aux centres de concessionnaires traditionnels pour adopter un modèle de vente directe aux clients, à l'instar de Tesla, Rivian et Lucid Motors. Selon TechCrunch, Slate Auto devrait collaborer avec le géant Carvana, spécialisé dans la vente de voitures d'occasion. Cela offrirait un avantage logistique important pour rendre les voitures électriques abordables accessibles au grand public.

Slate Auto ambitionne de créer un moyen de transport légendaire, populaire et abordable, à l'image de la Ford Model T ou de la Volkswagen Beetle. Le cap des 25 000 dollars était visé depuis longtemps et c'est désormais une réalité. Pour les marchés en développement comme l'Ouzbékistan, la probabilité que ces voitures électriques simples et bon marché deviennent populaires à l'avenir est élevée, car elles se distinguent par l'absence d'électronique complexe et une facilité d'entretien.