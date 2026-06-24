Zoox, filiale d'Amazon, met à jour son robotaxi autonome

Zoox, une société appartenant à Amazon, a considérablement amélioré son robotaxi spécialement conçu. Ces mises à jour ne sont pas de simples améliorations esthétiques, mais visent à assurer le confort et la sécurité des passagers avant le lancement du service commercial prévu pour la fin de l'année. Selon ixbt.com, l'entreprise a apporté une série de modifications au design intérieur et extérieur basées sur les retours des utilisateurs. C'est ce qu'indique Techcrunch.com dans son article.

Les principales caractéristiques techniques du robotaxi Zoox restent inchangées. Ce véhicule électrique de forme cubique ne possède toujours ni volant ni commandes traditionnelles. La voiture est équipée de 40 caméras, de radars, de lidars et de capteurs infrarouges, permettant une perception complète de l'environnement. De plus, elle peut atteindre une vitesse de 120 km/h (75 mph) et peut accueillir quatre passagers.

Confort et ergonomie de l'intérieur

Afin de créer un environnement plus confortable pour les passagers, les ingénieurs de l'entreprise ont ajouté des revêtements souples supplémentaires et des courbes ergonomiques aux sièges et aux appuie-têtes. Une palette de couleurs claires a été utilisée pour la décoration intérieure : les sièges sont vert olive, tandis que le sol et les garnitures sont gris pierre. Selon les représentants de Zoox, cette harmonie de couleurs crée une atmosphère apaisante tout en aidant les passagers à retrouver facilement leurs effets personnels, comme leurs smartphones.

Par ailleurs, les détails techniques de l'habitacle n'ont pas été négligés. Des rainures spéciales ont été ajoutées au panneau de charge des smartphones pour éviter qu'ils ne glissent, les porte-gobelets ont été élargis et l'écran tactile est devenu plus visible. Ces changements, bien que mineurs, visent à améliorer la qualité du service pour les milliers de passagers qui utiliseront le robotaxi quotidiennement.

Sécurité et système de communication externe

Des mises à jour importantes ont également été apportées à l'extérieur du véhicule. Les réflecteurs bilatéraux ont été déplacés pour améliorer la visibilité. L'élément le plus notable est l'installation d'un nouveau haut-parleur et d'un microphone sur l'interface de la porte. Ce système assure une communication audio bidirectionnelle entre les passagers, les autres usagers de la route et le service d'assistance de Zoox.

Chris Stoffel, directeur du design industriel chez Zoox, souligne que le nouveau design intérieur ne distrait pas le passager, contrairement aux voitures légères modernes. L'objectif est de permettre au passager de se détendre au maximum pendant le trajet. Ces mises à jour devraient distinguer l'expérience Zoox de tout autre service de transport existant aujourd'hui.

Actuellement, Zoox teste ses taxis autonomes dans plusieurs villes des États-Unis. Si tous les plans réussissent, ces véhicules futuristes commenceront officiellement à servir les passagers dans les prochains mois. Cela pourrait marquer le début d'une nouvelle ère dans le système de transport urbain.