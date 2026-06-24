Les robots remplacent les ouvriers dans les usines General Motors : l'UAW s'inquiète

Le géant américain General Motors (GM) a intensifié l'automatisation de la production dans son usine phare Factory Zero à Détroit. L'installation de près de 50 nouveaux manipulateurs robotisés sur les lignes de montage a suscité une vive opposition de l'Union des travailleurs de l'automobile (UAW). Ce processus se déroule alors que des milliers d'ouvriers perdent leur emploi. C'est ce que rapporte Ixbt.com dans son article.

Selon Crain's Detroit Business, des robots modernes de la société FANUC ont été installés pour effectuer les opérations d'assemblage. Parallèlement, plus de 1 300 employés perdent leur emploi en raison de réductions d'effectifs temporaires ou permanentes. Les représentants de l'UAW soulignent que les licenciements, initialement annoncés comme temporaires, deviennent désormais permanents, créant de graves tensions sociales sur le marché du travail.

L'ère des « usines obscures » approche

Le concept de « dark factories » (usines obscures) ou de « lights-out manufacturing » devient de plus en plus courant dans l'industrie. Il s'agit d'un modèle de production où les processus sont entièrement automatisés, ne nécessitant pratiquement aucune intervention humaine, et où même les systèmes d'éclairage deviennent inutiles. Cette approche technologique se développe actuellement largement dans les pays d'Asie, notamment en Chine.

Selon les données, des entreprises comme Jetour, Zeekr et Xiaomi ont déjà lancé des usines de haute technologie fonctionnant avec un minimum de ressources humaines grâce à des centaines de robots. La société japonaise FANUC est considérée comme un pionnier dans l'utilisation de systèmes où l'intervention humaine est nulle pour produire ses propres robots.

Dans l'industrie automobile américaine, cette tendance ne se limite pas à GM. Ford Motor Company et Stellantis NV accélèrent également la robotisation de leurs lignes de montage afin de réduire les coûts et d'augmenter la productivité. De plus, Hyundai Motor Company prévoit de déployer des robots humanoïdes développés par Boston Dynamics dans ses usines de véhicules électriques aux États-Unis d'ici 2028.

Conflit entre progrès et protection sociale

Les syndicats ne s'opposent pas au progrès technologique, mais ils estiment que ce processus devrait servir à améliorer la sécurité des travailleurs et à réduire la semaine de travail. En pratique, on critique le fait que la robotisation devienne uniquement un moyen d'augmenter les profits de l'entreprise et d'économiser sur la main-d'œuvre. Les dirigeants de l'UAW appellent la direction de General Motors à réembaucher les employés licenciés plutôt qu'à acheter de nouveaux robots.

Les experts avertissent que l'automatisation complète entraîne des risques spécifiques :

Vulnérabilité aux pannes systémiques et aux cyberattaques ;

Perte du contrôle humain sur les processus de production ;

Augmentation du chômage de masse et des inégalités sociales ;

Manque de flexibilité des robots pour résoudre des problèmes complexes.

Néanmoins, pour rester compétitifs dans la course mondiale aux véhicules électriques, les géants de l'automobile considèrent la robotisation comme la seule voie possible. L'optimisation des coûts est d'une importance stratégique pour GM et ses concurrents, mais trouver l'équilibre entre le facteur humain et le progrès technologique reste le plus grand défi.