Livraison des composants pour la production de masse des robots Tesla Optimus

La société Tesla, dirigée par Elon Musk, est passée à une étape décisive de la préparation de la production en série de l'un de ses projets les plus attendus : les robots humanoïdes Optimus. La chaîne d'approvisionnement en composants pour cet appareil, décrit comme le robot le plus avancé au monde, est déjà établie, avec des partenariats conclus avec de grandes entreprises technologiques de Taïwan. C'est ce qu'indique le rapport de Ixbt.com.

Selon les informations d'ixbt.com, les entreprises Miele Automation et Asia Optical, leaders dans le domaine de la robotique, ont commencé à fournir des composants essentiels à Tesla. Plus précisément, Miele fournit les réducteurs et les modules d'articulation nécessaires au système de mouvement du robot. Ces pièces jouent un rôle clé pour permettre au robot Optimus de se déplacer avec la fluidité et la précision d'un être humain.

Parallèlement, afin d'étendre l'échelle de production, la société Mirle a créé une coentreprise dans le centre industriel de Rayong en Thaïlande, en collaboration avec l'entreprise chinoise Shenzhen Kedali Industry. Cette usine est spécialisée dans la production de drivers robotisés et d'autres composants de haute précision, et devrait être pleinement opérationnelle prochainement.

Optimus 3 : Les « yeux » du robot et ses capacités techniques

Dans le cadre du projet, la société Asia Optical a été chargée du système optique du modèle Optimus 3, à savoir ses « yeux ». En utilisant sa technologie de lentilles sphériques et asphériques, l'entreprise permet au robot d'analyser visuellement son environnement. Ceci est crucial pour que le robot puisse se déplacer et accomplir des tâches de manière autonome dans des conditions complexes.

Dans une déclaration faite en mars, Elon Musk a souligné que l'Optimus 3 serait le robot le plus perfectionné au monde. Selon lui, il n'existe actuellement aucun autre robot sur le marché capable d'offrir un niveau de performance aussi élevé que l'Optimus 3. Le dirigeant de Tesla considère ce projet comme le produit le plus ambitieux de l'histoire de l'entreprise.

Selon le plan de production, un petit lot de robots commencera à être assemblé cet été. La production à grande échelle, c'est-à-dire la production de masse, est prévue pour 2027. Actuellement, la construction de l'usine Optimus progresse rapidement sur le site du complexe Giga Texas au Texas, et l'entreprise a commencé à recruter de nouveaux spécialistes pour ce domaine.

Cette nouvelle suscite un grand intérêt dans le monde technologique, car Optimus pourrait devenir le premier robot humanoïde de masse capable de faciliter le travail humain non seulement dans l'industrie, mais aussi dans la vie quotidienne. Tesla vise, à travers ce produit, à dominer totalement le marché de la robotique et à porter les capacités de l'AI à un nouveau niveau.