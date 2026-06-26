La série Honor Magic 8 conquiert les marchés : forte croissance des ventes

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La série Honor Magic 8 conquiert les marchés : forte croissance des ventes

Honor, l'un des géants technologiques chinois, continue d'enregistrer des résultats élevés avec ses nouveaux flagships de la série Honor Magic 8. Selon les dernières données, cette série d'appareils affiche des taux de croissance stables sur le marché intérieur et gagne en popularité auprès des consommateurs. Cette situation renforce davantage la position de la marque dans le segment premium. C'est ce qu'indique le rapport de Ixbt.com.

D'après la publication ixbt.com, au cours de la 24e semaine de 2026, le volume total des ventes de la série Honor Magic 8 a atteint environ 1,33 million d'unités. L'analyse des chiffres montre que la demande augmente de semaine en semaine. Par exemple, 1,243 million d'appareils ont été vendus en semaine 22, et ce chiffre est passé à 1,281 million en semaine 23. Au cours de la dernière semaine, le volume des ventes a encore augmenté de 51 000 unités.

Forte demande pour les modèles flagships

Dans la dynamique des ventes, les versions haut de gamme de la série, notamment le modèle Honor Magic 8 Pro, dominent. Les utilisateurs préfèrent la variante "Pro", dotée de fonctionnalités plus avancées que les versions standards. Cette tendance indique que, sur le marché actuel des smartphones, les acheteurs sont prêts à dépenser davantage pour des appareils technologiquement parfaits.

Selon les experts, plusieurs facteurs clés expliquent le succès du Honor Magic 8. Premièrement, la plateforme matérielle des appareils a été mise à jour avec les derniers processeurs flagships, assurant ainsi des performances élevées. Deuxièmement, l'entreprise a accordé une attention particulière à l'extension des capacités d'intelligence artificielle (AI) dans ses appareils.

Le système de caméra des smartphones reste également l'un des principaux points d'attraction pour les acheteurs. Les capteurs améliorés et les algorithmes de traitement d'image du modèle Honor Magic 8 Pro sont hautement appréciés par les amateurs de photographie mobile. De plus, l'autonomie de l'appareil et les technologies de charge rapide ne sont pas en reste face à la concurrence.

L'intérêt pour les produits de la marque Honor est également très élevé sur le marché ouzbek. Bien que les statistiques de ventes officielles concernent le marché chinois, le succès mondial de ces flagships devrait bientôt se refléter sur les étagères des détaillants et technomarkets locaux. La série Honor Magic 8 prouve qu'avec ses solutions innovantes, elle peut être un concurrent sérieux face à des géants comme Apple et Samsung.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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