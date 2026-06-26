Vivo présente le nouveau smartphone Y6a avec batterie de 7200 mAh et protection IP69

Alors que la demande pour des batteries haute capacité et des boîtiers robustes augmente sur le marché des smartphones, Vivo a dévoilé son nouveau modèle abordable et résistant. Le Vivo Y6a attire l'attention des utilisateurs non seulement par sa batterie géante, mais aussi par ses normes de protection les plus élevées. C'est ce qu'indique le site Ixbt.com dans son rapport.

Selon Ixbt.com, la principale caractéristique du nouveau smartphone est sa batterie d'une capacité de 7200 mAh. Une telle valeur permet à l'appareil de fonctionner pendant plusieurs jours en mode actif. De plus, le gadget supporte la charge rapide filaire de 44 W, bien qu'il ne dispose pas de la charge sans fil.

Boîtier robuste et haut niveau de protection

Le Vivo Y6a est conçu pour fonctionner dans des conditions extrêmes, bénéficiant des normes de protection IP68 et IP69. Cela signifie que le smartphone résiste non seulement à l'immersion dans l'eau, mais aussi aux jets d'eau chaude à haute pression. Le fabricant souligne également que la résistance aux chocs et aux chutes a été améliorée.

En ce qui concerne les spécifications techniques, il est équipé d'un écran IPS de 6,75 pouces. Bien que la résolution de l'écran soit de 1570 × 720 pixels, le taux de rafraîchissement est de 120 Hz, assurant une fluidité d'image. Ces paramètres sont particulièrement pratiques pour une utilisation en plein air et pour un mode de vie actif.

Performances et capacités de l'appareil photo

À l'intérieur du smartphone se trouve le chipset Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2 supportant le réseau 5G. Cette plateforme offre une puissance suffisante pour les tâches quotidiennes et l'utilisation des réseaux sociaux. Côté mémoire, Vivo n'a pas fait de compromis : l'appareil sera commercialisé dans une configuration unique avec 8 GB de RAM et 256 GB de stockage.

En matière de photographie, le Vivo Y6a affiche des performances moyennes. La caméra principale dispose d'un capteur de 50 mégapixels, sans objectif grand-angle ou téléobjectif. À l'avant se trouve une caméra selfie de 8 mégapixels. Cette approche a permis de maintenir le prix du smartphone à un niveau abordable.

Actuellement, le prix du Vivo Y6a est fixé à 295 dollars. Bien que la concurrence soit forte dans ce segment de prix, des caractéristiques uniques telles que la batterie de 7200 mAh et la protection IP69 peuvent en faire un choix attractif pour les voyageurs, les constructeurs et les utilisateurs restant longtemps loin d'une source d'énergie.