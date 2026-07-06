Google utilise les données des utilisateurs pour entraîner son IA

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Google utilise les données des utilisateurs pour entraîner son IA

Le géant technologique mondial Google a commencé à collecter les données personnelles des utilisateurs, y compris des photos, des vidéos et des enregistrements audio, pour améliorer ses modèles d'intelligence artificielle (AI) via des changements récents dans sa politique de confidentialité. Cette mise à jour signifie que les empreintes numériques de millions de personnes utilisant les services de l'entreprise serviront désormais à entraîner des réseaux de neurones. C'est ce que rapporte Techcrunch.com rapporte .

Annoncés par e-mail aux utilisateurs en juin, ces changements ont été initialement présentés comme un moyen de personnaliser les recommandations et de faciliter la gestion de l'historique. Cependant, selon l'analyse d'ixbt.com et d'autres publications technologiques, Google a en réalité incité les utilisateurs à fournir indirectement leurs données pour l'entraînement de l'AI. Désormais, tout fichier multimédia téléchargé sur les services Google Search sera traité par le système, sauf si l'utilisateur modifie manuellement les paramètres.

Les nouvelles règles ne s'appliquent pas seulement au moteur de recherche, mais aussi à d'autres services populaires de Google. Cela inclut Google Maps, Shopping, Flights, Hotels, Translate et Google News. Par exemple, si vous prenez une photo d'un objet via Google Lens pour effectuer une recherche, cette image peut être conservée pour entraîner des modèles d'AI. De même, si vous pratiquez votre prononciation via Google Translate, vos enregistrements vocaux resteront sur les serveurs de l'entreprise en tant que matériel d'entraînement.

Une nouvelle ère de collecte de données

Dans l'industrie technologique, une course est en cours pour collecter des données par tous les moyens afin d'améliorer les services d'intelligence artificielle. Alors qu'auparavant les entreprises se limitaient principalement au scan (scraping) de textes sur l'internet public, le contenu créé par les utilisateurs est devenu la source principale. Dans ses explications officielles, Google a souligné que les fichiers multimédias stockés sont nécessaires pour renforcer les mesures de sécurité et développer des modèles d'AI générative.

Les documents de l'entreprise indiquent que les données collectées peuvent être examinées non seulement par des algorithmes, mais aussi par des réviseurs humains (human reviewers). Cela soulève de sérieuses questions en matière de confidentialité. D'autres géants comme Meta utilisent des méthodes similaires, exploitant les photos des utilisateurs sur Instagram et Facebook pour leurs propres systèmes d'AI.

Cette nouvelle est également pertinente pour les utilisateurs en Ouzbékistan, car l'écosystème Google est la plateforme numérique la plus répandue dans le pays. Si vous ne souhaitez pas que vos photos personnelles ou votre voix soient utilisées pour entraîner des modèles d'AI, vous devez restreindre ces fonctions ou modifier la durée de conservation des données via les sections "Search Services History" et "Personalized Recommendations" de votre compte Google.

En conclusion, à l'ère des technologies modernes, les utilisateurs "paient" avec leurs données pour des services gratuits. Des entreprises comme Google repoussent de plus en plus les limites de la confidentialité personnelle pour rester en tête dans la course à l'AI.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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