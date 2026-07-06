Le Portugal et l'Espagne annoncent leurs compositions pour les huitièmes de finale

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Le Portugal et l'Espagne annoncent leurs compositions pour les huitièmes de finale

Le Portugal et l'Espagne s'affrontent en huitièmes de finale de la Coupe du Monde. Le match débutera le 7 juillet à 00h00. Les deux équipes ont opté pour un système tactique en 4-2-3-1. Cristiano Ronaldo mènera l'attaque portugaise, tandis que Lamine Yamal, Dani Olmo et Mikel Oyarzabal sont titulaires pour l'Espagne.

Diogo Costa gardera les buts du Portugal. La ligne défensive sera composée de Nuno Mendes, Renato Veiga, Rúben Dias et João Cancelo.

Au milieu de terrain, la confiance est accordée à João Neves et Pedro Neto. Devant eux évolueront Bruno Fernandes, Vitinha et João Félix. Cristiano Ronaldo occupera la pointe de l'attaque.

Côté espagnol, le gardien Unai Simón est titulaire. La défense est formée par Pedro Porro, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte et Marc Cucurella.

Rodri et Álex Baena occuperont le centre du terrain. Lamine Yamal, Pedri et Dani Olmo animeront l'attaque. Mikel Oyarzabal sera en pointe.

Compositions d'équipe

Portugal : Diogo Costa, Nuno Mendes, Renato Veiga, Rúben Dias, João Cancelo, João Neves, Pedro Neto, Bruno Fernandes, Vitinha, João Félix, Cristiano Ronaldo.

Espagne : Unai Simón, Pedro Porro, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte, Marc Cucurella, Rodri, Álex Baena, Lamine Yamal, Pedri, Dani Olmo, Mikel Oyarzabal.

PortugalEspagneCristiano RonaldoLamine YamalBruno FernandesPedri
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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