Révolution mobile : 4 nouveaux appareils Nokia dotés d'IA !

·0·Technologie
Révolution mobile : 4 nouveaux appareils Nokia dotés d'IA !

À une époque où les smartphones dominent le monde, pensiez-vous que les téléphones à touches appartenaient au passé ? Absolument pas ! La société HMD , qui fabrique des téléphones sous la célèbre marque Nokia, a surpris tout le monde en présentant quatre nouveaux modèles à touches : Nokia 200 4G, Nokia 210 4G, Nokia 215 4G (2nd Edition) et Nokia 235 4G (2nd Edition).

Le plus intéressant, c'est qu'il ne s'agit pas de simples téléphones avec une "lampe torche". Ils intègrent un véritable assistant d'intelligence artificielle (IA) !

L'IA sur un téléphone à touches ? Oui, c'est vrai !

La caractéristique principale des nouveaux modèles est la présence d'un bouton dédié sur le clavier pour lancer l'assistant IA. Cet assistant vocal peut facilement exécuter les commandes simples et utiles suivantes :

  • Allumer la lampe torche et ouvrir l'appareil photo ;

  • Régler des alarmes et des rappels importants ;

  • Appeler un contact spécifique ;

  • Répondre à vos questions simples.

Information importante : HMD propose ce service d'IA gratuitement pendant les 180 jours (six mois) initiaux. Une fois cette période d'essai terminée, un abonnement payant sera requis pour utiliser l'assistant IA.

Quelle est la différence entre les modèles ? (Comparaison)

Les quatre nouveaux modèles se distinguent par la taille de leur écran et la qualité de leur appareil photo. Pour plus de commodité, nous les comparons dans le tableau suivant :

Nom du modèle

Taille de l'écran

Module caméra

Nokia 200 4G

2,4 pouces

VGA ou 2 Mp selon le modèle

Nokia 210 4G

2,4 pouces

VGA ou 2 Mp selon le modèle

Nokia 215 4G (2nd Edition)

2,8 pouces

VGA ou 2 Mp selon le modèle

Nokia 235 4G (2nd Edition)

2,8 pouces

VGA ou 2 Mp selon le modèle

Fonctionnalités modernes et qualité traditionnelle

Bien que les nouveaux appareils conservent un design classique, leurs capacités internes sont bien plus modernes. Les quatre modèles partagent les avantages suivants :

  • Réseau 4G : Assure une connexion rapide et de haute qualité.

  • Port USB Type-C : Plus besoin de chercher d'anciens chargeurs, les câbles modernes sont compatibles.

  • Système d'exploitation S30+ : Garantit un fonctionnement fluide et rapide des téléphones.

  • Service Xpress Chat : Permet de passer des appels vidéo et d'envoyer des messages vocaux.

  • Batterie longue durée et Radio : Les téléphones ont une excellente autonomie. Ils disposent également d'une radio FM traditionnelle (à l'exception du Nokia 200 4G qui n'en possède pas).

À qui s'adressent ces téléphones ?

Intégrer l'IA dans des téléphones à touches est l'une des décisions les plus originales et intéressantes de HMD. Selon l'entreprise, ces nouvelles fonctionnalités rendent l'utilisation du téléphone plus pratique et agréable pour ceux qui n'ont pas besoin de smartphones complexes mais souhaitent rester connectés aux capacités numériques modernes.

Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Commentaires 0

Actualités connexes

Google utilise les données des utilisateurs pour entraîner son IAGoogle utilise les données des utilisateurs pour entraîner son IAAujourd'hui, 22:29La possibilité de gérer les cartes de transport Troika est désormais disponible dans l'application Yandex GoLa possibilité de gérer les cartes de transport Troika est désormais disponible dans l'application Yandex GoAujourd'hui, 22:24Commell présente une carte mère compacte équipée du processeur Core Ultra 7 366HCommell présente une carte mère compacte équipée du processeur Core Ultra 7 366HAujourd'hui, 21:52Apple rétablit le paiement par carte bancaire en Inde après quatre ans d'interruptionApple rétablit le paiement par carte bancaire en Inde après quatre ans d'interruptionAujourd'hui, 21:30OnePlus quitte-t-il le marché européen : les utilisateurs se plaignent du service de garantieOnePlus quitte-t-il le marché européen : les utilisateurs se plaignent du service de garantieAujourd'hui, 20:51Reddit utilise la technologie LLM pour lutter contre l'intelligence artificielleReddit utilise la technologie LLM pour lutter contre l'intelligence artificielleAujourd'hui, 20:29
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Technologie actualités

Premier design de l'iPhone 18 dévoilé : Apple opterait pour un look inattendu
Premier design de l'iPhone 18 dévoilé : Apple opterait pour un look inattendu
Parler aux défunts grâce à l'intelligence artificielle : une étude révèle des résultats inattendus
Parler aux défunts grâce à l'intelligence artificielle : une étude révèle des résultats inattendus
Vente de robots humanoïdes hyperréalistes en Chine : prix jusqu'à 146 000 dollars
Vente de robots humanoïdes hyperréalistes en Chine : prix jusqu'à 146 000 dollars
Les scientifiques japonais révolutionnent le monde des batteries : création d'une batterie lithium-soufre
Les scientifiques japonais révolutionnent le monde des batteries : création d'une batterie lithium-soufre
Il a été découvert que les tempêtes géomagnétiques modifient radicalement la température à la surface de la Terre
Il a été découvert que les tempêtes géomagnétiques modifient radicalement la température à la surface de la Terre
Le légendaire Nokia Asha revient : HMD prépare un téléphone tactile nouvelle génération
Le légendaire Nokia Asha revient : HMD prépare un téléphone tactile nouvelle génération
Ubtech présente les robots hyperréalistes U1 avec une peau humaine
Ubtech présente les robots hyperréalistes U1 avec une peau humaine
La NASA trouve les preuves les plus solides de vie sur Mars : nouveautés de Perseverance
La NASA trouve les preuves les plus solides de vie sur Mars : nouveautés de Perseverance