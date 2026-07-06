Révolution mobile : 4 nouveaux appareils Nokia dotés d'IA !

À une époque où les smartphones dominent le monde, pensiez-vous que les téléphones à touches appartenaient au passé ? Absolument pas ! La société HMD , qui fabrique des téléphones sous la célèbre marque Nokia, a surpris tout le monde en présentant quatre nouveaux modèles à touches : Nokia 200 4G, Nokia 210 4G, Nokia 215 4G (2nd Edition) et Nokia 235 4G (2nd Edition).

Le plus intéressant, c'est qu'il ne s'agit pas de simples téléphones avec une "lampe torche". Ils intègrent un véritable assistant d'intelligence artificielle (IA) !

L'IA sur un téléphone à touches ? Oui, c'est vrai !

La caractéristique principale des nouveaux modèles est la présence d'un bouton dédié sur le clavier pour lancer l'assistant IA. Cet assistant vocal peut facilement exécuter les commandes simples et utiles suivantes :

Allumer la lampe torche et ouvrir l'appareil photo ;

Régler des alarmes et des rappels importants ;

Appeler un contact spécifique ;

Répondre à vos questions simples.

Information importante : HMD propose ce service d'IA gratuitement pendant les 180 jours (six mois) initiaux. Une fois cette période d'essai terminée, un abonnement payant sera requis pour utiliser l'assistant IA.

Quelle est la différence entre les modèles ? (Comparaison)

Les quatre nouveaux modèles se distinguent par la taille de leur écran et la qualité de leur appareil photo. Pour plus de commodité, nous les comparons dans le tableau suivant :

Nom du modèle Taille de l'écran Module caméra Nokia 200 4G 2,4 pouces VGA ou 2 Mp selon le modèle Nokia 210 4G 2,4 pouces VGA ou 2 Mp selon le modèle Nokia 215 4G (2nd Edition) 2,8 pouces VGA ou 2 Mp selon le modèle Nokia 235 4G (2nd Edition) 2,8 pouces VGA ou 2 Mp selon le modèle

Fonctionnalités modernes et qualité traditionnelle

Bien que les nouveaux appareils conservent un design classique, leurs capacités internes sont bien plus modernes. Les quatre modèles partagent les avantages suivants :

Réseau 4G : Assure une connexion rapide et de haute qualité.

Port USB Type-C : Plus besoin de chercher d'anciens chargeurs, les câbles modernes sont compatibles.

Système d'exploitation S30+ : Garantit un fonctionnement fluide et rapide des téléphones.

Service Xpress Chat : Permet de passer des appels vidéo et d'envoyer des messages vocaux.

Batterie longue durée et Radio : Les téléphones ont une excellente autonomie. Ils disposent également d'une radio FM traditionnelle (à l'exception du Nokia 200 4G qui n'en possède pas).

À qui s'adressent ces téléphones ?

Intégrer l'IA dans des téléphones à touches est l'une des décisions les plus originales et intéressantes de HMD. Selon l'entreprise, ces nouvelles fonctionnalités rendent l'utilisation du téléphone plus pratique et agréable pour ceux qui n'ont pas besoin de smartphones complexes mais souhaitent rester connectés aux capacités numériques modernes.