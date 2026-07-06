Chelsea signe un contrat à long terme avec sa joueuse formée au club Aggie Beever-Jones

Le club londonien Chelsea a décidé de poursuivre sa collaboration avec l'une de ses attaquantes les plus talentueuses et prometteuses, Aggie Beever-Jones. Selon les informations communiquées par le service de presse du club, un nouveau contrat de six ans a été signé avec la joueuse de 22 ans, courant jusqu'en 2030. Cette étape est perçue comme un symbole de la grande confiance du club envers ses propres talents issus de l'académie et de ses objectifs stratégiques futurs. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Aggie Beever-Jones évolue au sein du système des « Blues » depuis l'âge de neuf ans. Elle a parcouru un chemin complexe et réussi, passant des équipes de jeunes à devenir une pièce maîtresse de l'équipe première. Ce nouvel accord témoigne non seulement de son importance pour le club, mais aussi de sa réputation grandissante dans tout le football féminin anglais. À ce jour, l'attaquante a disputé 97 matchs sous les couleurs du club londonien et a inscrit 32 buts.

Du rêve de l'académie à la star de l'équipe première

La joueuse elle-même n'a pas caché son émotion après la cérémonie de signature. « Chelsea a toujours été mon club de cœur depuis l'enfance. Cela signifie énormément pour moi et ma famille. C'est un jour de fierté pour moi, et je suis très heureuse de poursuivre mon aventure sous ce maillot bleu et de créer de nouveaux souvenirs », a déclaré Aggie Beever-Jones.

L'ancienne entraîneuse Emma Hayes a joué un rôle crucial dans l'ascension professionnelle de Beever-Jones. La joueuse reconnaît que c'est Hayes qui lui a donné sa première chance dans le football de haut niveau et qui a cru en son talent. Cette confiance a porté ses fruits, Aggie jouant un rôle clé dans le « triplé » — les trois trophées majeurs — remporté par Chelsea lors de la saison 2024-25.

Le palmarès de l'attaquante est impressionnant pour son âge. Elle est double championne de la Women's Super League, et a également remporté deux fois la FA Cup et la League Cup. Son efficacité et sa vitesse sur le terrain font d'elle l'une des attaquantes les plus dangereuses d'Europe.

Succès sur la scène internationale

Les performances éclatantes d'Aggie Beever-Jones en club n'ont pas échappé à la sélectionneuse de l'équipe d'Angleterre, Sarina Wiegman. Elle a également su s'imposer avec les « Lionesses ». Notamment, son triplé inscrit en seulement 30 minutes lors du match contre le Portugal au stade de Wembley avait fait grand bruit au sein de la communauté du football.

Elle a également remporté le Championnat d'Europe féminin en 2025. Un but décisif marqué contre le Pays de Galles durant le tournoi a renforcé sa position sur la scène internationale. En conservant une telle joueuse talentueuse sur le long terme, la direction de Chelsea vise à maintenir sa domination sur le football féminin dans les années à venir.

Cette politique de transfert démontre la détermination du club londonien non seulement à constituer un effectif de stars, mais aussi à préserver ses talents locaux tout en restant fidèle à ses traditions. Le contrat de Beever-Jones jusqu'en 2030 est considéré comme l'un des engagements les plus longs du football féminin moderne.